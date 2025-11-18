El Kremlin dice que Rusia no participará en las conversaciones sobre Ucrania esta semana en Turquía

MOSCÚ, 18 nov (Reuters) - Representantes rusos no participarán en las conversaciones sobre Ucrania que tendrán lugar en Turquía el 19 de noviembre, según informó el Kremlin el martes.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo anteriormente que iría a Turquía el miércoles en un por reavivar las negociaciones con Rusia para poner fin a la guerra.

Una fuente turca dijo que el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff se uniría a las conversaciones previstas.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas: "No, mañana no habrá representantes rusos en Turquía. Por ahora, estos contactos tienen lugar sin participación rusa".

Peskov dijo que el presidente Vladimir Putin estaba abierto a mantener conversaciones con Estados Unidos y Turquía sobre los resultados de las conversaciones.

El enviado especial de Putin Kirill Dmitriev tampoco se unirá a las reuniones en Estambul, según dijo el martes a Reuters una fuente cercana a Dmitriev.

"Dmitriev mantuvo un debate muy productivo con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff del 24 al 26 de octubre en Estados Unidos", añadió la fuente.

Turquía, Estado miembro de la OTAN que mantiene relaciones cordiales tanto con Rusia como con Ucrania, ha sido el principal escenario de las conversaciones para poner fin a la guerra desde 2022.

La diplomacia se ha estancado en gran medida en las últimas semanas, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sancionó el mes pasado a las grandes petroleras rusas Lukoil y Rosneft en un intento de tomar represalias por lo que, según él, es un estancamiento de las conversaciones por parte de Moscú.

