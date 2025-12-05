El Kremlin dice que Rusia se siente alentada por las conversaciones con EE. UU.

MOSCÚ, 5 dic (Reuters) -

El Kremlin dijo el viernes que Rusia y Estados Unidos estaban avanzando en las conversaciones de paz sobre Ucrania y que Moscú estaba dispuesto a seguir trabajando con el actual equipo estadounidense.

El presidente Vladimir Putin mantuvo cinco horas de conversaciones con dos enviados estadounidenses el martes por la noche, en las que, según el Kremlin, aceptó algunos elementos, pero no otros, del plan de paz elaborado por Estados Unidos.

Posteriormente, Putin reafirmó la exigencia rusa del control total de la región ucraniana del Dombás, afirmando que Moscú tomaría la región por la fuerza a menos que las tropas ucranianas se retiraran.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyos esfuerzos para poner fin a la guerra no han logrado hasta ahora ningún avance, ha dicho que la reunión de esta semana fue "razonablemente buena", pero que el camino a seguir seguía sin estar claro.

El asesor del Kremlin Yuri Ushakov, que participó en las conversaciones del martes, dijo el viernes al medio de comunicación Zvezda: "En mi opinión, estamos avanzando en las principales negociaciones que afectan a nuestro presidente. Esto es alentador, y estamos dispuestos a seguir trabajando con este equipo estadounidense".

La agencia de noticias estatal RIA citó a Ushakov diciendo que el Kremlin estaba esperando "la reacción de nuestros colegas estadounidenses" a las conversaciones del martes.

Ucrania quiere un alto el fuego inmediato y acusa a Putin de fingir interés en las conversaciones de paz mientras sigue presionando con la guerra. Al mismo tiempo, Kiev teme que Trump y Putin puedan cerrar un acuerdo que la obligue a aceptar condiciones muy desfavorables y la deje vulnerable a un nuevo ataque de Rusia en el futuro.

Ucrania quiere "paz real, no apaciguamiento" con Rusia, dijo el jueves su ministro de Asuntos Exteriores.

Rusia afirma que se toma en serio la búsqueda del fin de la guerra, pero que logrará sus objetivos por medios militares si no puede alcanzarlos por la vía diplomática.

