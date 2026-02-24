El Kremlin dice que Telegram ha infringido la ley en numerosas ocasiones

MOSCÚ, 24 feb (Reuters)

El Kremlin afirmó el martes que las autoridades habían registrado un gran número de infracciones por parte de la aplicación de mensajería Telegram y que estaban tomando las medidas oportunas en respuesta a lo que consideraban la falta de voluntad de la empresa para cooperar con Rusia.

Rusia investiga al fundador de Telegram, Pável Dúrov, como parte de una causa penal por "facilitar actividades terroristas", según informaron el martes medios de comunicación estatales, que basaban su información en el Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en inglés). Telegram, muy utilizada en Rusia y en toda la antigua Unión Soviética, ha negado en los últimos días una serie de acusaciones de Rusia de que la aplicación es un refugio para actividades delictivas y está comprometida por parte de los servicios de inteligencia occidentales y ucranianos.

