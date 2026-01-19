El Kremlin dice que Trump pasaría a la historia mundial si EEUU tomara Groenlandia

MOSCÚ, 19 ene (Reuters) -

El Kremlin dijo el lunes que era difícil estar en desacuerdo con los expertos que dijeron que el presidente estadounidense Donald Trump pasaría a la historia de Estados Unidos y del mundo si tomaba el control de Groenlandia.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que no estaba discutiendo si ese paso sería bueno o malo, sino simplemente constatando un hecho.

Trump ha insistido repetidamente en que no se conformará con nada menos que la propiedad de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca. Ha dicho que si Estados Unidos no toma el control de Groenlandia, lo harán Rusia o China.

Cuando se le pidió que comentara de Trump sobre la supuesta amenaza rusa, Peskov dijo que últimamente ha habido mucha "información inquietante", pero que el Kremlin no haría comentarios sobre los supuestos designios rusos sobre Groenlandia.

"Aquí, quizás, es posible abstraerse de si esto es bueno o malo, de si cumplirá o no los parámetros del derecho internacional", dijo Peskov.

"Hay expertos internacionales que creen que resolviendo la cuestión de la incorporación de Groenlandia, Trump pasará sin duda a la historia. Y no solo en la historia de Estados Unidos, sino también en la historia mundial", añadió.

Los dirigentes tanto de Dinamarca como de Groenlandia han insistido en que la isla no está en venta y no quiere formar parte de Estados Unidos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo la semana pasada que era inaceptable que Occidente siguiera afirmando que Rusia y China amenazaban a Groenlandia, y que la crisis sobre el territorio mostraba el doble rasero de las potencias occidentales, que reclamaban superioridad moral.

(Información de Dmitry Antonov; edición de Guy Faulconbridge; edición en español de Paula Villalba)