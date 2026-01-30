El Kremlin dice que Trump pidió a Putin detener los ataques sobre Kiev hasta el 1 de febrero

El Kremlin afirmó el viernes que el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a su homólogo ruso Vladimir Putin detener hasta el 1 de febrero los ataques sobre la ciudad de Kiev, donde la red energética se vio muy dañada por los bombardeos previos.

"El presidente Trump dirigió un pedido personal al presidente Putin, para que se abstuviera durante una semana, hasta el 1 de febrero, de lanzar ataques sobre Kiev, con el propósito de crear condiciones favorables a la celebración de negociaciones", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El portavoz no precisó cuándo tuvo lugar ese pedido. Trump hizo un anuncio en ese sentido el jueves, a tenor del "frío excepcional" en Ucrania.