El Kremlin dice que Trump pidió a Putin que detuviera los ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero

MOSCÚ, 30 ene (Reuters) - El Kremlin dijo el viernes que el presidente ruso, Vladimir Putin, había recibido una solicitud personal de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para detener los ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero con el fin de crear un entorno favorable para las negociaciones de paz

Al ser preguntado sobre la petición y la respuesta de Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se negó a hacer más comentarios. Ucrania ha dicho que corresponderá si Rusia renuncia a los ataques contra la infraestructura energética del país en medio de un período de frío intenso

La próxima ronda de conversaciones de paz trilaterales entre Rusia, Ucrania y EEUU estaba prevista para el domingo en Abu Dabi, pero el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el viernes que la fecha o el lugar podrían cambiar. (Información de Anastasia Lyrchikova; redacción de Lucy Papachristou; edición de Mark Trevelyan; editado en español por Patrycja Dobrowolska)