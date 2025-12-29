El Kremlin dice que Ucrania debe retirarse del Dombás y que habrá una llamada entre Putin y Trump

MOSCÚ, 29 dic (Reuters) -

El Kremlin ha afirmado este lunes que Ucrania debe retirar sus tropas de la parte que aún controla y que muy pronto se producirá una llamada entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

Putin y Trump hablaron el domingo antes de la de Trump en Miami con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que una llamada telefónica entre Putin y Zelenski no estaba actualmente en discusión.

Rusia controla actualmente una quinta parte de Ucrania, incluida Crimea, que se anexionó en 2014, alrededor del 90% del Dombás, el 75% de las regiones de Zaporiyia y Jersón, y partes de las regiones de Járkov, Sumy, Mikoláiv y Dnipropetrovsk, según estimaciones rusas. (Información de Dmitry Antonov; redacción de Lucy Papachristou; edición de Guy Faulconbridge; editado en español por Patrycja Dobrowolska)