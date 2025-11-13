El Kremlin dice que Ucrania tendrá que negociar con Rusia "tarde o temprano"
- 1 minuto de lectura'
MOSCÚ, 13 nov (Reuters) - El Kremlin dijo el jueves que Ucrania tendría que negociar con Rusia "tarde o temprano" y predijo que la posición negociadora de Kiev empeoraría día a día.
Moscú, cuyas fuerzas intentan hacerse con el control de la ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, ha acusado a las autoridades ucranianas de negarse a entablar conversaciones de paz. Kiev afirma que las condiciones de Moscú para poner fin a la guerra son inaceptables y equivalen a pedirle que se rinda.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a la prensa el jueves que Rusia seguía abierta a un acuerdo político y diplomático y que deseaba la paz.
Pero en ausencia de tal oportunidad, dijo que Rusia seguiría luchando para proteger su propia seguridad en beneficio de las generaciones futuras.
"La parte ucraniana debe saber que tarde o temprano tendrá que negociar, pero desde una posición mucho peor. La posición del régimen de Kiev se deteriorará día a día", dijo Peskov. (Reporte de Dmitry Antonov; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
