El Kremlin evita valorar la situación del general Surovikin y asegura que no sabe dónde está Prighozin

El Kremlin ha evitado valorar este jueves algunas de las especulaciones más recurrentes de las últimas horas, rechazando por un lado detallar cuál es la situación actual del general Sergei Surovikin y asegurando que desconoce el lugar exacto donde se encuentra actualmente el líder del Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, responsable la semana pasada de una rebelión sin precedentes contra el presidente ruso, Vladimir Putin.

El principal portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha derivado las preguntas sobre Surovikin al Ministerio de Defensa. También ha evitado aclarar si Putin sigue confiando en quien fuese durante varios meses el comandante de las tropas rusas en Ucrania, si bien ha recordado que en Rusia el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente, informa la agencia Interfax.

Fuentes de la Inteligencia estadounidense citadas por 'The New York Times' han apuntado que Surovikin estaba al tanto de la revuelta de Wagner. Prigozhin ha aplaudido en varias ocasiones la labor de Surovikin, que fue sustituido a principios de este año por Valeri Gerasimov, otro de los enemigos declarados del líder de Wagner junto al ministro de Defensa, Sergei Shoigu.

A Surovikin no se le ha vuelto a ver en público y fuentes citadas por el periódico 'The Moscow Times' señalan incluso que ha sido detenido, un extremo sobre el que no se ha pronunciado el Gobierno ruso ni tampoco ningún otra autoridad extranjera que pudiese haber verificado este arresto por sus propios medios.

Peskov tampoco ha querido especular sobre la posibilidad de que Putin destituya a los funcionarios conectados de alguna manera con Prigozhin, que teóricamente llegó el martes a Bielorrusia gracias a un acuerdo que implica también el archivo de las investigaciones abiertas por el motín del fin de semana. El portavoz del Kremlin ha afirmado que desconoce si el jefe de Wagner está ahora en Bielorrusia o en otro lugar.

