El kremlin le responde a blinken, dice que los lazos entre moscú y pekín continuarán

MOSCÚ, 27 abr (Reuters) - El Kremlin restó importancia el sábado al viaje a China del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, durante el cual expresó su preocupación por el apoyo chino al Ejército ruso, afirmando que Moscú y Pekín seguirán desarrollando sus propios lazos.

Blinken planteó el viernes su preocupación por el apoyo chino al Ejército ruso, uno de los muchos asuntos que amenazan con agriar la reciente mejora de las relaciones entre las dos mayores economías del mundo.

"China es un Estado absolutamente soberano, un Estado poderoso que es capaz de defender y proteger sus intereses", dijo Dmitri Peskov a periodistas al ser preguntado por el viaje de Blinken y la presión de Estados Unidos sobre China.

"Al mismo tiempo, (China) es nuestro socio cercano. Seguiremos desarrollando nuestra cooperación", agregó.

A pesar de su asociación "sin límites" con Moscú, China se ha mantenido al margen de suministrar armas para la guerra en Ucrania, pero Blinken dijo que su suministro de los llamados bienes de doble uso estaba "teniendo un efecto material en Ucrania".

China ha afirmado que no ha suministrado armamento a ninguna de las partes y que "no es productor ni parte implicada en la crisis de Ucrania". Sin embargo, afirma que el comercio normal entre China y Rusia no debe interrumpirse ni restringirse.

