El Kremlin mantiene su exigencia de que Ucrania ceda todo el Dombás, informa TASS

MOSCÚ, 26 ene (Reuters) -

El Kremlin afirmó el lunes que la cuestión territorial seguía siendo fundamental para Rusia a la hora de conseguir un acuerdo para poner fin a los combates en Ucrania, según informó la agencia estatal de noticias TASS tras las conversaciones trilaterales del fin de semana en Abu Dabi.

El presidente Vladímir Putin ha dicho en repetidas ocasiones que Rusia tomará por la fuerza toda la región ucraniana Dombás, de la que las fuerzas de Moscú controlan actualmente el 90%, a menos que Kiev renuncie a ella en un acuerdo de paz.

"No es ningún secreto que esta es nuestra posición constante, la posición de nuestro presidente, que la cuestión territorial, que forma parte de la fórmula Anchorage, es de importancia fundamental para la parte rusa", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por la agencia estatal de noticias TASS.

La "fórmula Anchorage" se refiere a lo que, según Rusia, acordaron el presidente estadounidense, Donald Trump, y Putin en una cumbre celebrada en Alaska el pasado agosto, según una fuente cercana al Kremlin.

Ese supuesto acuerdo, según la misma fuente, prevé que Ucrania ceda a Rusia el control de todo el Dombás y congele las líneas del frente en otras partes del este y el sur de Ucrania como condición para cualquier futuro acuerdo de paz.

Kiev ha dicho en repetidas ocasiones que no regalará a Rusia un territorio que Moscú no ha logrado ganar en el campo de batalla.

La agencia de noticias estatal RIA citó a Peskov diciendo que Moscú valoraba positivamente lo que denominó "conversaciones constructivas" con Ucrania en Abu Dabi.

Las conversaciones, auspiciadas por Estados Unidos, terminaron sin acuerdo, pero se esperan más el próximo fin de semana. (Información de Reuters, redacción de Guy Faulconbridge; edición de Andrew Osborn; edición en español de María Bayarri Cárdenas)