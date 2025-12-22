El Kremlin niega que Putin quiera recuperar toda Ucrania y partes de Europa

MOSCÚ, 22 dic (Reuters) -

El Kremlin dijo el lunes que si la inteligencia estadounidense creía que el presidente ruso, Vladimir Putin, quería capturar toda Ucrania y recuperar partes de Europa que una vez fueron parte de la Unión Soviética, entonces la inteligencia estadounidense estaba equivocada.

Reuters citó seis fuentes no identificadas diciendo que los informes de inteligencia de Estados Unidos siguen advirtiendo que Putin no ha abandonado lo que dijo que era su objetivo de capturar toda Ucrania y recuperar partes de Europa que una vez fueron parte de la Unión Soviética, incluidos los miembros de la OTAN.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas que Moscú no sabía hasta qué punto eran fiables las fuentes citadas por Reuters, pero que si el informe era exacto, entonces las conclusiones de los servicios de inteligencia estadounidenses eran erróneas.

"Esto no es en absoluto cierto", dijo Peskov en relación con las conclusiones de los servicios de inteligencia estadounidenses publicadas por Reuters.