El Kremlin rechaza las acusaciones de Europa de haber envenenado a Navalni con toxina de rana dardo

MOSCÚ, 16 feb (Reuters) -

El Kremlin rechazó el lunes las acusaciones de cinco países europeos de que el Estado ruso había asesinado hace dos años al crítico del Kremlin Alexéi Navalni utilizando toxina de ranas dardo, afirmando que las acusaciones "no se basaban en nada".

Navalni, el crítico más destacado del presidente Vladimir Putin en el país, murió en febrero de 2024 a los 47 años en una remota prisión del Ártico, un mes antes de que Putin fuera reelegido por mayoría aplastante en unas elecciones que, según los países occidentales, no fueron ni libres ni justas.

En una el sábado, Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos afirmaron que los análisis de las muestras del cuerpo de Navalni habían confirmado "de forma concluyente" la presencia de epibatidina, una toxina que se encuentra en las ranas dardo venenosas de Sudamérica y que no existe de forma natural en Rusia.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo el lunes a los periodistas que Moscú tenía una opinión muy negativa sobre las acusaciones europeas, que calificó de falsas.

"Naturalmente, no aceptamos tales acusaciones. No estamos de acuerdo con ellas. Las consideramos sesgadas e infundadas. Y, de hecho, las rechazamos enérgicamente", dijo Peskov.

Las autoridades rusas, que han ilegalizado el movimiento de Navalni por considerarlo extremista, ya habían rechazado anteriormente las acusaciones de su viuda, Yulia Navalnaya, de que el Estado lo había asesinado, y habían afirmado que su muerte fue por causas naturales.