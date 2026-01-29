El Kremlin reitera la invitación a Zelenski para hablar de paz en Moscú, según Ifax

MOSCÚ, 29 ene (Reuters) -

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo el jueves que Rusia había reiterado su invitación al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para que acudiera a Moscú a mantener conversaciones de paz, pero que aún no había recibido respuesta, según informó la agencia de noticias Interfax.

Zelenski rechazó una invitación similar el año pasado, sugiriendo que el presidente ruso, Vladimir Putin, acudiera a Kiev en su lugar.

El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo el miércoles que cualquier reunión entre Putin y Zelenski tendría que estar bien preparada y orientada a los resultados.

Si Zelenski estuviera dispuesto a celebrar dicha reunión, Ushakov dijo que el líder ucraniano podría acudir a Moscú y que se garantizaría su seguridad personal.

Un funcionario estadounidense anónimo dijo a Axios el sábado que Zelenski y Putin estaban "muy cerca" de concertar una reunión después de que Washington mediara en las conversaciones de paz en Abu Dabi la semana pasada. (Información de Reuters; edición de Andrew Osborn; editado en español por Patrycja Dobrowolska)