MOSCÚ, 28 ago (Reuters) - El Kremlin dijo el jueves que seguía interesado en proseguir las conversaciones de paz sobre Ucrania a pesar del mortífero ataque ruso nocturno sobre Kiev.

Las autoridades ucranianas dijeron que el ataque había matado al menos a 15 personas, entre ellas cuatro niños, en un ataque sobre la capital ucraniana que el presidente Volodímir Zelenski dijo que era la respuesta de Moscú a los esfuerzos diplomáticos para poner fin a su guerra.

Al si había contradicción entre el deseo declarado de Moscú de avanzar en las conversaciones de paz y el ataque dijo a los periodistas que ambas partes seguían atacándose, pero que Rusia seguía interesada en lograr sus objetivos por la vía diplomática.

Según Peskov, las fuerzas rusas siguen atacando infraestructuras militares y relacionadas con el ejército ucraniano. Peskov ha afirmado en repetidas ocasiones que Rusia no ataca deliberadamente a civiles.

Dijo que Ucrania también seguía atacando infraestructuras rusas, incluidas las civiles.

"La operación militar especial continúa. Se puede ver que los ataques contra la infraestructura rusa, a menudo contra la infraestructura civil rusa, por parte del régimen de Kiev también continúan.

Las fuerzas armadas rusas también están llevando a cabo sus tareas. Como se ha dicho, siguen atacando infraestructuras militares y relacionadas con el ejército".

Los ataques tienen éxito, los objetivos son destruidos y la operación militar especial continúa. Al mismo tiempo, Rusia sigue interesada en continuar el proceso de negociación para alcanzar nuestros objetivos por medios políticos y diplomáticos". (Información de Dmitry Antonov; redacción de Gleb Stolyarov; edición de Andrew Osborn; editado en español por Patrycja Dobrowolska)

