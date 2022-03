El Kremlin sostiene que no se dan las condiciones para el 'default' de Rusia

El Gobierno de Rusia cuenta con un margen de seguridad suficiente para pagar su deuda externa en rublos, por lo que no hay condiciones para declarar un incumplimiento ('default'), seg煤n ha asegurado el portavoz presidencial, Dmitry Peskov, en respuesta a la advertencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que la bancarrota rusa no es un evento improbable.

"No hay condiciones para el 'default', a menos que se creen y nos imputen artificialmente", dijo Peskov en declaraciones recogidas por la agencia Interfax.

El Gobierno ruso deber谩 afrontar el pr贸ximo 16 de marzo el pago en d贸lares de 117 millones (107 millones de euros) correspondientes al cup贸n de obligaciones de deuda.

La directora gerente del FMI, la b煤lgara Kristalina Georgieva, ha admitido que la bancarrota de Rusia "ya no es un evento improbable" a ra铆z de las sanciones aplicadas al pa铆s, que sufrir谩 una "recesi贸n profunda" por la guerra con Ucrania.

"El incumplimiento ('default') de Rusia ya no es un evento improbable", reconoci贸 Georgieva durante un encuentro con la prensa a prop贸sito de la situaci贸n en Ucrania, donde explic贸 que no es que Rusia no tenga dinero, sino que las sanciones aplicadas imposibilitan a Rusia usar este dinero.

Anteriormente, las principales agencias calificadoras internacionales redujeron las calificaciones soberanas de Rusia a los niveles previos al incumplimiento, mientras que las tasas de swap frente a incumplimiento crediticio (CDS) indican que el mercado ve un 71% de probabilidad de 'default' dentro de un a帽o y un 81% de probabilidad dentro de cinco a帽os.

Por otro lado, el ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov indic贸 en declaraciones a los medios, recogidas por la agencia TASS, que Rusia dar谩 orden de pagar en moneda extranjera sus correspondientes obligaciones de servicio de su deuda, aunque advirti贸 de que solo ser谩 posible efectuar el abono en caso de que las cuentas del banco central y del Gobierno sean "descongeladas".

"Primero daremos todas las 贸rdenes de pago necesarias a nuestros agentes de acuerdo con la documentaci贸n de emisi贸n para realizar un pago en moneda extranjera. Esto ser谩 posible solo si el Banco Central y las cuentas en moneda extranjera del Gobierno est谩n 'descongeladas'", explic贸.

De este modo, el ministro ruso apunt贸 que se reembolsar谩n los pasivos externos en rublos en el caso de que las contrapartes se nieguen a descongelar las cuentas del Banco Central y del Gobierno de Rusia.

"Si recibimos una negativa o no tenemos respuesta de los bancos agentes, pagaremos nuestras obligaciones en rublos. En cualquier caso, las obligaciones se cumplir谩n con nuestros inversores. Y la posibilidad de recibir fondos en la moneda de la obligaci贸n depender谩 de las restricciones impuestas", subray贸 Siluanov.