El Kremlin todavía no ve fecha a una cumbre Trump-Putin y asegura que su objetivo en Ucrania "no ha cambiado"

MADRID, 20 Jul. 2025 (Europa Press) - El Kremlin considera que todavía no es momento de una reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, en un momento difícil por el ultimátum de 50 días declarado por el mandatario estadounidense esta semana para que Rusia progrese en sus conversaciones de paz con Ucrania o, de lo contrario, recibirá junto a sus socios comerciales "aranceles secundarios de un 100%". Aunque el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, indicó que empieza a ver "necesario" un encuentro entre ambos líderes "y con el tiempo es algo que ocurrirá sin duda", también indicó que "podría ser necesario formalizar algunos acuerdos importantes que se alcanzarán con el tiempo, tras un trabajo ingente" por delante. "Pero ese momento aún no ha llegado", ha añadido Peskov en declaraciones a la televisión pública rusa, recogidas por la agencia TASS. "Este trabajo aún está por hacerse", ha recalcado. Peskov ha aprovechado también para comentar que las recientes conversaciones entre Trump y Putin, en especial la última llamada de principios de junio, han transcurrido en un ambiente "pragmático y profesional entre personas que se mantienen firmes en sus posiciones, pero que están dispuestas a escucharse mutuamente". El portavoz del Kremlin no realizó comentarios sobre el ultimátum de Trump y se ha limitado a insistir en que los objetivos de Rusia permanecen inalterables. "Son claros, evidentes y no cambian. Pero el proceso no depende solo de nosotros", ha señalado Peskov.