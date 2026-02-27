El laboratorio de IA de Jeff Bezos busca acuerdos en el sector industrial, según el FT

27 feb (Reuters) - El laboratorio de inteligencia artificial de Jeff Bezos está recaudando decenas de miles de millones de dólares para comprar empresas impactadas por la tecnología en un esfuerzo por beneficiarse de la disrupción que el fundador de Amazon.com cree que remodelará el sector industrial, informó el viernes el Financial Times.

La financiación valoró el negocio en unos 30.000 millones de dólares, sin incluir la nueva inversión, según el artículo del FT, que cita a dos personas con conocimiento de la operación.

El año pasado, The New York Times informó de que Bezos sería codirector ejecutivo de una nueva empresa llamada Project Prometheus, centrada en la inteligencia artificial para la ingeniería y fabricación de ordenadores, automóviles y naves espaciales.

Era la primera vez que Bezos asumía un papel operativo formal en una empresa desde que dejó de ser consejero delegado de Amazon en julio de 2021. Participa en Blue Origin, pero su cargo oficial en la empresa espacial es el de fundador.

Prometheus está en conversaciones iniciales con una serie de grandes fondos soberanos, incluida la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi, para invertir en el grupo, según el artículo.

Bezos también estaba hablando sobre inversiones con el consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, según el medio, y esa inversión llegaría a través del fondo de 10.000 millones de dólares del banco para su Iniciativa de Seguridad y Resiliencia, cuyo objetivo es reforzar las cadenas de suministro estadounidenses en industrias críticas.

No fue posible contactar inmediatamente con Bezos para obtener comentarios. Los cofundadores del proyecto, Sherjil Ozair y William Guss, no respondieron a las solicitudes de Reuters para hacer comentarios enviadas fuera del horario laboral a través de LinkedIn. (Información de Hyunsu Yim en Barcelona; edición de Thomas Derpinghaus; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)