El 'lado oscuro' se alza: la defensa de los Seahawks los llevó al Super Bowl

SAN JOSÉ, California, EE.UU. (AP) — Jarran Reed no puede recordar exactamente si el apodo surgió durante las actividades organizadas del equipo o el campamento de prácticas. Sin embargo, el liniero de los Seahawks sí sabe que se formó un “chat” grupal entre los jugadores principales en el verano para decidir cómo debería llamarse la defensa.

“Teníamos una identidad”, dijo Reed, “pero teníamos que encontrar un nombre".

Se barajaron un par de nombres más, pero “Dark Side” o “Lado Oscuro” fue el claro ganador, un guiño al clima sombrío de otoño e invierno de Seattle y al ensordecedor ruido de la multitud en Lumen Field.

Aquellos que han intentado comparar esta defensa con los equipos de la “Legion of Boom” liderados por Earl Thomas y Richard Sherman en la década de 2010 se han encontrado con resistencia por parte de los defensores de los Seahawks.

El esquinero suplente Nehemiah Pritchett dijo que la defensa no quería ser comparada con el grupo que logró el primer campeonato en la historia del equipo mediante una actuación asfixiante contra los Broncos de Denver en 2014, sino que prefería ser apreciada por su propio éxito. Tendrán la oportunidad de ayudar a traer un segundo título a Seattle el domingo, cuando enfrenten a los Patriots de Nueva Inglaterra.

“Queríamos algo propio”, dijo Pritchett. “Así que, el Dark Side simplemente se quedó”.

Parece adecuado para un grupo que es decididamente más anónimo que la estelar “Legion of Boom”. Esta defensa es una unidad bien equilibrada, carente de verdaderas estrellas notables pero también con pocas deficiencias.

Durante la temporada regular, ningún equipo permitió menos puntos por partido (17,2), y Seattle terminó entre los siete primeros de la liga en capturas e intercepciones. A pesar de que gran parte de la secundaria estuvo lesionada en la temporada regular, los Seahawks terminaron el año en el décimo lugar de la NFL con la menor cantidad de yardas aéreas permitidas por partido (193,9).

Desde el punto de vista del cazamariscales Boye Mafe, la unidad no tiene puntos débiles reales, lo cual es un motivo de orgullo para él.

“Es muy raro que puedas decir eso de tu defensa, que puedas decir eso de tu equipo, que sientes que no hay eslabones débiles”, dijo Mafe. “Así que, cuando tienes esa oportunidad, es una de esas cosas en las que simplemente tienes que aprovechar el momento”.

Hay múltiples razones por las que la defensa de Seattle ha sido tan implacable. Por un lado, el entrenador en jefe Mike Macdonald ha sido el principal responsable de las jugadas defensivas de los Seahawks, y trajo consigo un esquema agresivo que funcionó bien cuando fue coordinador defensivo tanto de los Wolverines de Michigan como de los Ravens de Baltimore.

Los Seahawks despliegan frecuentemente cinco o más backs defensivos, lo que permite que entre en acción un frente con Leonard Williams y Byron Murphy II, un dúo que empató en el liderazgo del equipo en capturas (7).

El versátil safety Nick Emmanwori, quien rompió tres pases en la final de la Conferencia Nacional y tuvo 11 rupturas de envío durante la temporada regular, ha parecido cualquier cosa menos un novato de 21 años en su campaña de debut.

“Nick ha hecho un trabajo tremendo desde que entró por la puerta, desde que lo trajimos para una visita antes del draft”, dijo Macdonald. “Creo que lo grandioso de Nick es que puedes ver el talento físico, la habilidad física. Pero su deseo de aprender, y el sentido de urgencia por los detalles y su hambre de ser grande realmente se destacan”.

Es una descripción adecuada para la defensa en su conjunto, que está liderada por la presencia extrovertida del apoyador Ernest Jones IV. A su vez, la robusta defensa de los Seahawks ha sacado lo mejor de la ofensiva de Seattle semanalmente durante las prácticas.

Durante todo el año, el mariscal de campo Sam Darnold ha estado impresionado por la inteligencia de sus compañeros en el lado defensivo y su capacidad para anticipar lo que los mariscales de campo rivales intentan hacer. Los Seahawks tuvieron la quinta mayor cantidad de intercepciones (18) en la NFL en la temporada regular.

“Simplemente hacen un gran trabajo”, dijo Darnold, “y lo hacen realmente difícil para la ofensiva”.

