El LADWP se une a HyDeal LA para lograr el objetivo de hidrógeno ecológico a 1,50 USD por kilogramo para 2030

Los ángeles--(business wire)--may. 18, 2021--

Hoy, la Green Hydrogen Coalition junto con el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (Los Angeles Department of Water and Power, LADWP) y otros socios clave, han anunciado el lanzamiento de HyDeal LA, una iniciativa para lograr la adquisición de hidrógeno ecológico a escala a 1,50 USD por kilogramo en la cuenca de Los Ángeles para 2030. HyDeal LA es una colaboración de desarrolladores, intermediarios financieros de hidrógeno ecológico, integradores, fabricantes de equipos, inversores y asesores que se unen para superar el obstáculo más grande en la economía del hidrógeno ecológico, que es su alto costo, mediante el lanzamiento de un clúster empresarial de hidrógeno ecológico a escala.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210518006162/es/

Architecting the green hydrogen ecosystem at scale for a deeply decarbonized Los Angeles. (Graphic: Business Wire)

El hidrógeno ecológico es un portador de energía abundante, sin dióxido de carbono y seguro que se puede producir a partir de electricidad renovable y agua o desechos orgánicos. Se puede utilizar como combustible sin dióxido de carbono y brindar almacenamiento de energía estacional de larga duración. Cuando se utiliza como alternativa a los combustibles fósiles, el hidrógeno ecológico puede permitir una descarbonización profunda de los sectores difíciles de eliminar, al posibilitar la reutilización de la valiosa infraestructura existente y una transición energética responsable y accesible. Entre los beneficios para la economía se incluyen precios estables, diversidad energética y un mayor desarrollo económico al reducir nuestra necesidad de importar combustibles fósiles. El hidrógeno ecológico se puede utilizar para alimentar cualquier cosa, desde una planta de energía hasta una fábrica de acero o un vehículo de celda de combustible de hidrógeno.

“Como indicó el gobernador Newsom durante la publicación del presupuesto de revisión de mayo el viernes pasado, debemos centrarnos en el hidrógeno ecológico en este país y California debe competir en este espacio”, indicó Dee Dee Myers, asesora sénior del gobernador y directora de la Office of Business and Economic Development (Oficina de Desarrollo Económico y Comercial del Gobernador). “Cumplir con la promesa del hidrógeno ecológico implica colaboración e implementación, que son las bases de la iniciativa HyDeal LA. El éxito significa aire limpio, energía confiable, transporte sin emisiones de dióxido de carbono y, lo que es más importante, empleos y desarrollo económico sostenible”.

Diversos estudios independientes, incluido el “Los Angeles 100% Renewable Energy Study” (Estudio de energía 100 % renovable de Los Ángeles) que finalizó recientemente, señalan la necesidad de turbinas de combustión alimentadas con energías renovables, disponibles por períodos limitados, para lograr electricidad 100 % renovable confiable.

“El hidrógeno ecológico es la clave para lograr de manera confiable el 100 % de energía renovable”, afirma Martin Adams, gerente general y jefe de Ingeniería del LADWP. “Nos complace unirnos al esfuerzo de HyDeal LA, que incluye una comunidad de desarrollo y proveedores innovadora y en crecimiento, para apoyar y ayudar a lanzar la cadena de suministro necesaria para lograr un suministro de energía de hidrógeno ecológico a gran escala y de bajo costo para nuestras plantas locales en la cuenca”.

Unirse a HyDeal LA marca otra iniciativa importante en torno al hidrógeno ecológico para el LADWP, que está liderando la conversión del Intermountain Power Project (Proyecto de Energía de Intermontañas) en Delta, Utah, en la primera turbina de gas del mundo diseñada y construida específicamente para operar con hidrógeno ecológico 100 % libre de dióxido de carbono.

HyDeal LA es parte de HyDeal North America, una plataforma de comercialización lanzada por la Green Hydrogen Coalition, que se dedica a implementar hidrógeno ecológico a escala para la descarbonización de múltiples sectores. HyDeal LA sigue el modelo de HyDeal Ambition, un proyecto similar en Europa comprometido a producir y comprar 3,6 millones de toneladas de hidrógeno ecológico por año para los sectores de energía, industria y movilidad a 1,5 EUR por kilogramo (kg) antes de 2030.

Además del LADWP, entre los líderes de HyDeal LA se incluyen 174 Power Global, Mitsubishi Power y SoCalGas. Entre los socios clave de implementación se incluyen Clifford Chance, Corporate Value Associates (CVA), Cranmore Partners, Energeia, Marathon Capital, Sheppard Mullin y Strategen. La fase 1 de HyDeal LA diseñará la cadena de suministro competitiva de alto valor necesaria para lograr el suministro de hidrógeno ecológico a 1,50 USD por kilogramo en la cuenca de Los Ángeles y pactar un acuerdo en principio sobre los términos y las condiciones necesarios para lograr la producción, el almacenamiento, el transporte y la entrega de productos de hidrógeno ecológico a escala, de los cuales todos serán necesarios para establecer el ecosistema y la economía de este hidrógeno en Los Ángeles.

Paul Browning, presidente y director ejecutivo de Mitsubishi Power Americas, expresa: “Como líder en proyectos de hidrógeno ecológico a escala de servicios públicos en el Oeste de los Estados Unidos y a nivel mundial, Mitsubishi Power se especializa en lograr costos accesibles de hidrógeno ecológico en Los Ángeles y en todo el mundo. Junto con nuestros clientes y socios, estamos creando un Cambio en materia de energía”.

“El hidrógeno ecológico presenta una oportunidad significativa para que nuestras granjas solares de escala de gigavatios brinden energía descarbonizada a múltiples sectores”, indicó el Dr. Henry Yun, presidente y director ejecutivo de 174 Power Global. “Nos complace formar parte de HyDeal LA y forjar el camino a seguir para electrificar nuestro suministro de combustible”.

“En el sur de California, la confluencia de la geografía, las políticas climáticas visionarias y las asociaciones público-privadas como HyDeal LA significa que estamos bien posicionados para desarrollar soluciones transformadoras, pragmáticas y expansibles a nivel mundial hacia un sistema de energía integrado y sin dióxido de carbono”, indicó Scott Drury, director ejecutivo de SoCalGas. “El hidrógeno desempeñará un papel importante para ayudar a SoCalGas a alcanzar nuestro objetivo de lograr cero emisiones netas de dióxido de carbono para 2045, mantener las facturas de servicios públicos accesibles para las familias y las empresas y conservar la energía confiable y resistente a medida que llevamos a cabo la transición”.

Además de los defensores del proyecto, diversos asesores apoyan la iniciativa, entre ellos Rachel Fakhry, analista sénior de Políticas del Natural Resource Defense Council. Fakhry expresa: “El hidrógeno electrolítico ecológico es un recurso prometedor para ayudarnos en nuestro camino hacia la descarbonización, generar un medioambiente más saludable y limpiar el aire para nuestras comunidades locales”.

Janice Lin, fundadora y presidenta de la Green Hydrogen Coalition, está de acuerdo y afirma: “El hidrógeno ecológico cambia las reglas del juego para lograr una descarbonización profunda de múltiples sectores y Los Ángeles es el lugar perfecto para lanzar el primer HyDeal North America. Los Ángeles reúne todos los requisitos para triunfar: liderazgo municipal visionario, socios de servicios públicos con visión de futuro, importantes intermediarios financieros comprometidos con un futuro con bajas emisiones de dióxido de carbono, incluidas las operaciones de generación de energía, la industria y el reabastecimiento de combustible en puertos y muchas fuentes de energía renovable disponibles para la producción de hidrógeno ecológico”.

Para unirse a HyDeal LA como intermediario financiero o socio, ingrese a https://www.ghcoalition.org/hydeal/la.

______________________________________

Acerca de 174 Power Global

174 Power Global es un desarrollador líder de proyectos de almacenamiento de energía y energía solar centrado en los mercados de energía comercial e industrial (Commerce and Industry, C&I) y de servicios públicos de Norteamérica. La empresa es propiedad absoluta de Hanwha Group y tiene oficinas en Houston, Irvine, California y la ciudad de Nueva York. Con una amplia experiencia en todo el espectro del ciclo de desarrollo de proyectos, 174 Power Global trabaja en estrecha colaboración con empresas de servicios públicos, propietarios de terrenos, comunidades locales, inversores financieros y otros socios para construir plantas de energía solar C&I y de escala de servicios públicos altamente productivas a lo largo y ancho de Norteamérica. Desde su formación en 2017, 174 Power Global ha transferido 3 gigavatios (GW) en acuerdos de compra de energía (Power Purchase Agreements, PPA) con más de 8 GW en proyectos solares adicionales y 10 gigavatios hora (GWh) en proyectos de sistemas de almacenamiento de energía (Energy Storage System, ESS) en proceso de desarrollo. 174 Power Global se encuentra en una posición única para convertirse en un líder en la economía del hidrógeno ecológico al aprovechar su fuerza central en el desarrollo y la operación de generación de energía fotovoltaica (Photovoltaic, PV) y ESS a escala de servicios públicos para impulsar el crecimiento del hidrógeno ecológico (GreenH2). Además, 174 Power Global está afiliada a Chariot Energy, un proveedor minorista de energía que brinda energía solar 100 % limpia y renovable al mercado de Texas. Chariot Energy está transformando el suministro de energía para Texas y, a su vez, moderniza y simplifica la forma en que se vende y brinda la energía solar. El nombre de 174 Power Global se inspiró en los 174 petavatios (PW) de energía que la tierra recibe del sol en cualquier momento.

Acerca de la Green Hydrogen Coalition

La Green Hydrogen Coalition (GHC) es la única organización especializada en implementar hidrógeno ecológico a escala para la descarbonización para múltiples sectores. La GHC es una organización 501(c)3 educativa sin fines de lucro fundada en 2019 cuya misión es facilitar políticas y prácticas para promover la producción y el uso de hidrógeno ecológico en todos los sectores en los que acelerará la transición a un sistema energético sin dióxido de carbono. Ingrese a www.ghcoalition.org.

Acerca del ladwp

El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles es la empresa de servicios públicos municipal más grande del país, con una capacidad eléctrica de 8000 megavatios (MW) y un abastecimiento promedio de 436 millones de galones de agua por día a los más de 4 millones de residentes de la ciudad de Los Ángeles, sus negocios y visitantes. Durante más de 100 años, el LADWP ha prestado a la ciudad un servicio confiable de agua y energía de una manera rentable y medioambientalmente responsable.

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc., con sede en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2000 expertos y profesionales en soluciones digitales y generación de electricidad y almacenamiento de energía. Nuestros empleados se centran en capacitar a los clientes para que combatan el cambio climático de manera accesible y confiable y, a su vez, promuevan la prosperidad humana en Norteamérica y Sudamérica. Entre las soluciones de generación de energía de Mitsubishi Power se incluyen las de turbinas de gas, vapor y aeroderivadas; trenes e islas de potencia; sistemas geotérmicos; tecnologías renovables distribuidas; controles ambientales y servicios. Entre las soluciones de almacenamiento de energía se incluyen el hidrógeno ecológico y los sistemas de almacenamiento de energía de baterías. Mitsubishi Power también ofrece soluciones digitales que permiten las operaciones autónomas y el mantenimiento de activos eléctricos. Mitsubishi Power, Ltd. es una subsidiaria de propiedad absoluta de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede en Tokio, Japón, MHI es uno de los principales fabricantes de maquinaria pesada del mundo con negocios de ingeniería y fabricación que abarcan las industrias de energía, infraestructura, transporte, aeroespaciales y defensa. Para obtener más información, ingrese al sitio web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

Acerca de SoCalGas

Con sede en Los Ángeles, SoCalGas® es la empresa de servicios públicos de distribución de gas más grande de los Estados Unidos. SoCalGas ofrece un servicio de gas accesible, confiable, limpio y cada vez más renovable a 21,8 millones de consumidores en todas las 24 000 millas cuadradas del centro y sur de California. El gas suministrado a través de los gasoductos de la empresa seguirá desempeñando un papel clave en la transición de energía limpia de California, al otorgar confiabilidad a la red eléctrica y apoyar la implementación de energía eólica y solar.

La misión de SoCalGas es construir la empresa de energía más limpia, segura e innovadora en los Estados Unidos. En apoyo de esa misión, SoCalGas se compromete a lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en sus operaciones y suministro de energía para 2045 y reemplazar el 20 % de su suministro tradicional de gas natural a los clientes principales con gas natural renovable (Renewable Natural Gas, RNG) para 2030. El RNG se elabora a partir de residuos provenientes granjas productoras de lácteos, vertederos y plantas de tratamiento de aguas residuales. Además, SoCalGas se compromete a invertir en su infraestructura de suministro de gas y, a su vez, mantener facturas accesibles para los clientes. La empresa ha realizado importantes inversiones para actualizar y modernizar su sistema de gasoductos para mejorar la seguridad y confiabilidad. SoCalGas es una subsidiaria de Sempra Energy (NYSE: SRE), una sociedad de cartera de servicios energéticos con sede en San Diego, California. Para obtener más información ingrese a socalgas.com/newsroom o comuníquese con SoCalGas a través de Twitter (@SoCalGas), Instagram (@SoCalGas) y Facebook.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210518006162/es/

CONTACT: Maggie Field

Gerenta de Relaciones Públicas y Participación

Green Hydrogen Coalition

Correo electrónico:mfield@strategen.com

Teléfono: 630-251-1455

Keyword: united states south america north america california

Industry keyword: utilities construction & property environment alternative energy energy building systems engineering manufacturing

SOURCE: Green Hydrogen Coalition

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 05/18/2021 04:46 pm/disc: 05/18/2021 04:46 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20210518006162/es

AP