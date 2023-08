El lago titicaca se seca cuando la ola de calor sorprende al invierno boliviano

Por Monica Machicao

HUARINA, Bolivia, 4 ago (Reuters) - La costa reseca y las cada vez menos profundas aguas del lago Titicaca están provocando una creciente alarma alrededor del lago más grande de América del Sur a medida que una ola de calor brutal causa estragos en el invierno del hemisferio sur.

Al igual que muchos lugares que sufren las consecuencias mortales del cambio clim√°tico, el extenso lago de agua dulce ubicado en las monta√Īas de los Andes, en la frontera de Bolivia con Per√ļ, ahora presenta un nivel de agua que se acerca a un m√≠nimo hist√≥rico.

A nivel mundial, julio fue el mes más cálido registrado, ya que los períodos secos prolongados tuvieron un impacto especialmente alto tanto en humanos como en animales.

El Titicaca está a solo 30 centímetros de alcanzar su mínimo histórico anotado en 1996 debido a la severa sequía, dijo Lucía Walper, funcionaria del servicio de hidrología y meteorología de Bolivia. Agregó que la sequía podría durar hasta noviembre en algunas partes del país.

Los agricultores de la comunidad adyacente de Huarina est√°n desesperados por recibir ayuda.

"Mira, esta parte est√° totalmente seca. No hay agua", dijo Isabel Apaza. "Ya no s√© qu√© vamos a hacer ya que no tenemos comida para nuestras vacas ni corderos", se√Īal√≥.

Las aguas del lago Titicaca han tenido flujos y reflujos durante d√©cadas a una altura de alrededor de 3.800 metros sobre el nivel del mar, lo que lo hace a√ļn m√°s vulnerable a la evaporaci√≥n por la radiaci√≥n solar, seg√ļn expertos de la Universidad T√©cnica de Oruro de Bolivia.

A lo largo de extensos tramos de la orilla del lago, las áreas que alguna vez fueron fértiles se han reducido recientemente a polvo.

"Es como si la tierra se estuviera quemando", lamentó el líder de Huarina, Gabriel Flores.

La sequ√≠a hist√≥rica en Am√©rica del Sur tambi√©n ha afectado al sector agr√≠cola crucial de la vecina Argentina, lo que llev√≥ al Fondo Monetario Internacional a pronosticar una contracci√≥n econ√≥mica del 2,5% este a√Īo como resultado.

Mientras tanto, en Uruguay, el embalse de Canelón Grande, una importante fuente de agua potable para su capital, Montevideo, se secó en junio y resultó en que la hierba cubrió gran parte del lecho del lago.

(Reporte de Monica Machicao; Reporte adicional de Santiago Limachi y Sergio Limachi; Escrito por Walter Bianchi; Editado por Eliana Raszewski)

Reuters