El lanzamiento de un satélite norcoreano podría haber fracasado, según corea del sur y japón

Por Josh Smith y Satoshi Sugiyama

SEÚL/TOKIO, 27 mayo (Reuters) - Corea del Norte lanzó el lunes un cohete que se cree que transportaba un satélite de reconocimiento militar, pero el vehículo de lanzamiento podría haber fallado en vuelo, informaron el ejército surcoreano y medios japoneses.

Corea del Norte disparó el proyectil en una trayectoria hacia el sur, frente a su costa occidental, hacia las 22.44 hora local (1344 GMT), indicó el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS, por sus siglas en inglés), horas después de que Pyongyang dijera que lanzaría un satélite en algún momento antes del 4 de junio.

Sin embargo, el JCS dijo que detectó restos del cohete en el mar y las agencias de inteligencia surcoreanas y estadounidenses estaban investigando si el lanzamiento había fracasado. El proyectil lanzado desde Corea del Norte desapareció de los radares y el lanzamiento parecía haber fracasado, declaró un funcionario del gobierno japonés a la cadena NHK.

Un alto funcionario del Ministerio de Defensa japonés dijo a la prensa que "el misil no voló hacia la zona que se había anunciado y la situación no es la que Corea del Norte pretendía. Todavía estamos analizando si se trata de un satélite o no", informó la agencia de noticias japonesa Kyodo.

La cadena pública japonesa NHK mostró un video de lo que parecía ser un punto naranja que volaba en el cielo nocturno y luego estallaba en llamas en una zona cercana a la frontera entre China y Corea del Norte.

Un funcionario del Ministerio de Defensa japonés dijo a los periodistas que el color de las llamas en las imágenes sugiere que podría estar ardiendo combustible líquido, pero que actualmente se están analizando los detalles, informó la NHK.

Al parecer, el lanzamiento se originó en Dongchang-ri, una zona del noroeste del país donde se encuentra el principal centro de vuelos espaciales de Corea del Norte, según JCS.

El gobierno japonés emitió el lunes un aviso de emergencia para que los residentes del sur se pusieran a cubierto ante la posible amenaza de un misil norcoreano, antes de levantar la advertencia y decir que no se esperaba que sobrevolara su territorio. Corea del Norte notificó anteriormente a Japón que planeaba lanzar un satélite entre el 27 de mayo y el 4 de junio.

(Reporte de Josh Smith, Hyonhee Shin y Cynthia Kim en Seúl y Satoshi Sugiyama en Tokio; escrito por Josh Smith; editado en español por Carlos Serrano)

