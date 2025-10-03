El lateral brasileño Vanderson, del Mónaco, será baja "unas seis semanas"

El defensa internacional brasileño del Mónaco Vanderson, que se lesionó en los isquiotibiales del muslo izquierdo el miércoles ante el Manchester City (2-2) en la Liga de Campeones, será baja "unas seis semanas", afirmó el viernes su entrenador, Adi Hütter.

La ausencia "será de unas semanas, eso seguro", inició el técnico austríaco del Mónaco en su intervención, antes de hacer una estimación más precisa: "Creo que será de unas seis semanas".

"No tiene suerte, estamos muy tristes por él. Es la segunda vez consecutiva que es seleccionado por el equipo nacional de Brasil y la segunda vez que una lesión no le permite viajar", apuntó Hütter.

A finales de agosto, Vanderson se lesionó en un gemelo y tampoco pudo acudir a la llamada de Carlo Ancelotti para la última doble fecha del clasificatorio sudamericano.

Brasil está clasificado para el Mundial de 2026 y en este parón de partidos internacionales de octubre disputará dos partidos en Asia, contra Corea del Sur en Seúl y Japón en Tokio, los días 10 y 14 respectivamente.

Carletto lo citó para esos compromisos pero el jueves lo sustituyó por Vitinho, del Botafogo de Río de Janeiro.

Además del lateral derecho brasileño, el Mónaco tendrá otras ocho bajas para el derbi del domingo ante el Niza, a lo que se suma que el alemán Thilo Kehrer, expulsado en Lorient el pasado fin de semana, debe cumplir un partido de suspensión.

El Mónaco llega a la séptima jornada francesa como cuarto clasificado, a tres puntos del líder París Saint-Germain.

