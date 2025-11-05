El legado político de Dick Cheney genera opiniones divididas en Wyoming, su estado natal

CHEYENNE, Wyoming, EE.UU. (AP) — Las estrellas políticas a menudo suben y bajan, pero pocas han tenido una trayectoria más notable que Dick Cheney en Wyoming, su estado natal.

El martes, el estado puso las banderas a media asta por orden del gobernador republicano horas después de que Cheney falleciera a los 84 años. Algunos políticos de la entidad ofrecieron elogios, en ocasiones mesurados, al exvicepresidente.

Pero para una amplia mayoría de votantes de Wyoming, el fallecido político fue una persona non grata durante más de cinco años, cuando su reputación se desplomó en medio de la devastadora política del presidente Donald Trump.

El mandatario criticó a Cheney por la prolongada y costosa guerra de Irak, y a su hija, la exrepresentante republicana Liz Cheney, por decir que Trump nunca debería volver a la Casa Blanca tras el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Esto enfadó a muchos residentes, como Jeanine Stebbing, de Cheyenne, para quien el colmo fue la idea de que Trump no debería ser reelegido.

“No había apertura mental. Nada sobre, ‘Entendemos que nuestros vecinos apoyan a Trump’. Solo la idea de que todos éramos estúpidos, así es como se sentía”, dijo Stebbing el martes.

El golpe final para la familia Cheney en Wyoming llegó en 2022, cuando Trump apoyó a la abogada agraria Harriet Hageman para oponerse a Liz Cheney por un cuarto mandato como representante federal del estado.

Hageman obtuvo dos tercios de los votos en las primarias republicanas, una victoria decisiva en un estado con tan pocos demócratas que las elecciones generales se consideran irrelevantes para las grandes contiendas.

La mayor queja de Trump, en última instancia, fue que Liz Cheney votó para destituirlo, y luego colideró la investigación del Congreso sobre su papel en el ataque. En Wyoming, una creencia predominante era que Liz Cheney parecía más enfocada en derribar a Trump que en representar al estado.

“Estaba muy decepcionada de que, ya sabes, alguien que vino de este estado fuera tan obstinadamente ciega ante cualquier cosa que no fuera lo que ella quería hacer. Y él se unió también”, dijo Stebbing.

Ni siquiera el respaldo de Dick Cheney a su hija sobre Hageman, y de Kamala Harris sobre Trump el año pasado, hizo una diferencia, ya que el atractivo del actual mandatario en Wyoming no hizo más que crecer. Trump ganó el estado por un margen mayor que en cualquier otro en 2016, 2020 y 2024, el año de su margen más amplio en el estado.

Algunas personas expresaron su tristeza por el hecho de que el vicepresidente de George W. Bush no sería bien recordado por tantos habitantes del estado.

“Hoy, en el 16to aniversario de la muerte de mi propio padre, puedo apreciar a un padre que apoyó a su hija, lo cual hizo leal y sinceramente”, dijo la senadora estatal republicana Tara Nethercott, quien es líder de la mayoría en el Senado. “Apoyó a su hija durante esos tiempos difíciles”.

Nethercott no quiso especular si Liz Cheney podría tener aún un futuro político. El apoyo de Wyoming a Trump “habla por sí mismo”, dijo.

Liz Cheney continúa viviendo en Jackson Hole, cerca de sus padres, mientras viaja de ida y vuelta a Charlottesville para dar clases en el Centro de Política de la Universidad de Virginia.

Para Brian Farmer, quien, al igual que Dick Cheney, creció en Casper y asistió a la Universidad de Wyoming, el legado del exvicepresidente será su servicio al estado, sin importar cuál sea la postura de las personas en los distintos temas.

“Siempre fue alguien cuyo camino observé y busqué seguir. Muy callado, de voz suave a veces, muy grandilocuente y ruidoso en otras”, dijo Farmer, director ejecutivo de la Asociación de Juntas Escolares de Wyoming.

Cheney tuvo una carrera de 30 años en política, desde servir como joven jefe de despacho del presidente Gerald Ford hasta representar a Wyoming ante el Congreso en la década de 1980. Ascendió a un puesto de liderazgo del Partido Republicano en el Congreso, el cual también ocuparía su hija más tarde, antes de ser nombrado secretario de defensa del presidente George H.W. Bush.

Tras su periodo en el cargo, el CEO de la empresa de servicios petroleros Halliburton se mantuvo activo en la política estatal, expresando su apoyo e incluso haciendo campaña por candidatos republicanos.

Y sin embargo, Cheney era tan discreto y modesto que su mera presencia era el punto principal, no las cosas agradables que tenía que decir, por ejemplo, sobre el exgobernador Jim Geringer, quien ganó fácilmente la reelección en 1998.

“Hablas de personas que entran en una habitación y la dominan. Ese hombre lo hacía sin siquiera pronunciar una palabra”, dijo el representante estatal Landon Brown, un republicano de Cheyenne que coincidió con él varias veces, incluso en partidos de fútbol americano de la Universidad de Wyoming.

“Se le extrañará sinceramente en este estado”, dijo. “Quizás no todos lo hagan”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.