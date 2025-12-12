El Leipzig cae 3-1 contra Unión Berlín y ve amenazado su segundo puesto

El RB Leipzig, segundo clasificado del campeonato alemán, cayó 3-1 en su visita al Unión Berlín, en el partido que abrió la 14ª jornada.

El Leipzig (2º, 29 puntos), primer perseguidor en la distancia del líder Bayern Múnich (37 puntos) podría verse superado en la tabla si el Borussia Dortmund (28) se impone el domingo en Friburgo.

El líder bávaro, intocable desde el inicio de la temporada con 37 de 39 puntos posibles, recibirá el domingo al Maguncia.

El partido, sin mucha acción en la primera mitad, se lanzó en el inicio del segundo tiempo, con tres goles en 6 minutos.

Los berlineses se adelantaron con goles de Oliver Burke (57') e Ilyas Ansah (63'). El joven francés de 19 años del RB Leipzig, Tidiam Gomis, había empatado entre medias (60') pero por si quedaba dudas, Tim Sarke sentenció en el tiempo añadido (90+3').

Gracias a la victoria, el Unión escala hasta la 8ª posición provisional (18).