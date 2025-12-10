El Leipzig nombra a la primera mujer presidenta de un club de la Bundesliga

El Leipzig nombró este miércoles, por primera vez en la historia del fútbol alemán, a una mujer como presidenta: Tatjana Haenni.

De 59 años, la suiza asumirá sus funciones el 1 de enero. Exfutbolista, fue convocada en 23 ocasiones con su selección.

Desde su retirada como jugadora, desempeñó funciones en la UEFA, la FIFA y la Federación Suiza de Fútbol (ASF), precisó el club de la Bundesliga.

"Estoy impaciente por empezar en enero y conocer el club a fondo", declaró, citada en el comunicado.

"Juntos queremos construir sobre los éxitos ya logrados y alcanzar nuestros ambiciosos objetivos", añadió.

Presente en la máxima categoría de la Bundesliga desde 2016, el RB Leipzig ha ganado dos Copas de Alemania y alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones en 2020.

Actualmente está dirigido por Ole Werner y ocupa el segundo puesto del campeonato, a ocho puntos del Bayern de Múnich.

