El Leipzig nombra a la primera mujer presidenta de un club de la Bundesliga
El Leipzig nombró este miércoles, por primera vez en la historia del fútbol alemán, a una mujer como...
El Leipzig nombró este miércoles, por primera vez en la historia del fútbol alemán, a una mujer como presidenta: Tatjana Haenni.
De 59 años, la suiza asumirá sus funciones el 1 de enero. Exfutbolista, fue convocada en 23 ocasiones con su selección.
Desde su retirada como jugadora, desempeñó funciones en la UEFA, la FIFA y la Federación Suiza de Fútbol (ASF), precisó el club de la Bundesliga.
"Estoy impaciente por empezar en enero y conocer el club a fondo", declaró, citada en el comunicado.
"Juntos queremos construir sobre los éxitos ya logrados y alcanzar nuestros ambiciosos objetivos", añadió.
Presente en la máxima categoría de la Bundesliga desde 2016, el RB Leipzig ha ganado dos Copas de Alemania y alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones en 2020.
Actualmente está dirigido por Ole Werner y ocupa el segundo puesto del campeonato, a ocho puntos del Bayern de Múnich.
