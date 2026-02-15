El Leipzig salva un punto in extremis contra el Wolfsburgo

El RB Leipzig salvó un punto en casa contra el Wolfsburgo al empatar 2-2 este domingo en los últimos minutos, desperdiciando la oportunidad de acercarse a la zona de Liga de Campeones de Europa, del cierre de la 22ª jornada de la Bundesliga.

El empate marcado por Brajan Gruda (88') significó una unidad, pero el club sajón es quinto, a dos enteros del cuarto, el Stuttgart, vencedor el sábado del FC Colonia (3-1).

El argelino Mohammed Amoura (52') y el sueco Mattias Svanberg (78') marcaron los goles del Wolfsburgo. El marfileño Yan Diomandé (70') había igualado 1-1 para el Leipzig.