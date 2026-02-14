El Lens aplasta al Paris FC y se gana el derecho a soñar

El RC Lens se mostró intratable en la cancha del Paris FC (5-0), este sábado en la 22ª fecha de la Ligue 1, y volvió a ponerse líder del campeonato francés tras el tropiezo del PSG en Rennes el viernes.

A falta de 12 fechas para la conclusión del campeonato, el Lens de Pierre Sage es el equipo con más puntos, con más victorias, y con menos goles recibidos, y su afición comienza a valorar como algo más que una utopía poner fin a la racha de cuatro ligas seguidas a manos del Paris Saint-Germain, aunque al menos de puertas para afuera ese objetivo no se contempla en el seno del club.

Lanzados con un doblete de Wesley Saïd (24' y 38'), los Sangre y Oro cosecharon su 17ª victoria de la temporada en liga y cuentan con un punto más que el PSG (2º) y diez más que el Lyon (3º), que recibirá al Niza el domingo.

Tras la pausa, Florian Thauvin, de penal (58'), y el joven Rayan por partida doble (90' y 90+5'), infligieron la derrota más abultada a los locales desde su regreso a la Ligue 1 el pasado verano europeo.

Y con un gol de penal del delantero argentino Joaquín Panichelli en el minuto 90+7 y cuatro días después de la destitución de Roberto De Zerbi, el Olympique de Marsella no pasó del empate a dos en casa ante el Estrasburgo después de haberse puesto 2-0.

Los marselleses, con su técnico interino Jacques Abardonado, se dejaron dos puntos tras el gol en el último suspiro al convertir un penal Panichelli.

- Panichelli silencia el Velodrome -

Los locales habían abierto el marcador por medio del delantero inglés Mason Greenwood y doblaron la renta con otro gol de Amine Gouiri a la vuelta de vestuarios. Pero Sebastian Nanasi devolvió la emoción al tramo final antes de que Panichelli silenciase el Velodrome tras batir desde los once metros a su compatriota Gero Rulli.

Con el punto en esta 22ª fecha, el Marsella queda en cuarta posición del campeonato galo, a once del segundo, el París SG, que le había goleado 5-0 la semana pasada en el Parque de los Príncipes, y a 12 del líder Lens.

"El equipo no está enfermo, sino en gran dificultad", reconoció Abardonado, quien no precisó sobre su continuidad al frente del equipo. "No puedo deciros. Se me pidió que preparase el partido contra el Estrasburgo. Sobre mi futuro habrá que preguntar (a los dirigentes) Pablo Longoria y Medhi Benatia"

El Estrasburgo, por su parte, es séptimo con 31 unidades.

El otro gran club del norte de Francia, el Lille, atraviesa al igual que el Marsella un periodo complicado. Este sábado empató en casa ante el Brest (1-1), y aunque se alzó al quinto puesto, acumula cuatro derrotas y dos empates seguidos y un solo gol en tres partidos.

Afortunadamente para los Dogos, Gaëtan Perrin evitó una nueva derrota respondiendo a la apertura del marcador por parte de Rémy Labeau-Lascary.