El Lens asegura terminar 2025 como líder de la Ligue 1 por encima del PSG

El Lens se aseguró terminar el año en la cima de la Ligue 1 al vencer al Niza (2-0) este domingo con un doblete de Odsonne Édouard en su estadio, el Bollaert.

Con 37 puntos, el Lens suma uno más que el París Saint-Germain tras su victoria en la decimosexta jornada del campeonato francés, la última del año natural.

El equipo volvió a demostrar que su feudo es sinónimo de fortaleza esta temporada con una sexta victoria en siete partidos.

Toda una fortaleza justo cuando Joseph Oughourlian, accionista mayoritario del club, acaba de anunciar la adquisición del estadio Bollaert-Delelis por 27 millones de euros (US$31,69 millones) abonados a la ciudad de Lens.

Odsonne Édouard (15’ y 57’) devolvió al Lens a lo más alto de la Ligue 1 y dejó al Niza muy lejos de los puestos de cabeza (13º).

Aunque la actuación del equipo no fue la más destacada, la conexión Matthieu Udol–Édouard sí funcionó.

Ya asistente en Nantes una semana antes (2-1), el primero, que refuerza su candidatura a una llamada con la selección francesa, puso dos centros magníficos para su compañero.

El exjugador del Celtic de Glasgow alcanzó los siete tantos este curso y es el artillero de un sorprendente líder de la Ligue 1 en el cierre de 2025.