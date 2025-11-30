El Lens cumple en Angers y desaloja al PSG del liderato

La Ligue 1 tiene un nuevo e inesperado líder: el Lens pasó a ocupar la primera posición al ganar 2-1 en su visita al Angers, este domingo en la 14ª jornada, adelantando así en la tabla al París Saint-Germain, derrotado la víspera en Mónaco.

Florian Thauvin fue el protagonista del día ya que fue el artífice del triunfo del Lens con un doblete (minutos 45 y 73), antes de que el camerunés Harouna Djibirin (76) acortara para el Angers (12º) y diera emoción a la recta final del partido.

Incluso se pitó un penal en los últimos minutos en favor del Angers, pero la revisión en vídeo anuló finalmente esa pena máxima.

Con 31 puntos, el Lens tiene ahora un punto más que el PSG (30), que pasa al segundo lugar, mientras que el Marsella, que el sábado empató 2-2 en casa contra el Toulouse, baja al tercer lugar con 29 unidades.

Para el Lens se trata de un éxito de relevancia histórica, ya que no ocupa el liderato de la Ligue 1 desde hacía 21 años (agosto de 2004).

Es el cuarto triunfo seguido para el equipo norteño y el séptimo en sus últimos partidos en la Ligue 1, donde solo tropezó en las últimas semanas con una derrota 2-0 ante el modesto Metz.

En el resto de partidos del día destacó el triunfo del Lille por 1-0 en su desplazamiento a Le Havre (14º).

Un tardío tanto del marroquí Hamza Igamane en el minuto 88, asistido por Ethan Mbappé, dio los tres puntos al Lille, que con su cuarto lugar cierra la zona Champions en la clasificación francesa.

Una victoria muy meritoria ya que el Lille jugó con uno menos casi toda la segunda mitad por la expulsión de Ayyoub Bouaddi en el minuto 51.

Por su parte, el Estrasburgo (7º) cayó en casa ante el Brest (11º) por 2-1.

El equipo alsaciano, una de las sorpresas del inicio de temporada en Francia, ha ido bajando su rendimiento en las últimas semanas y esta vez, pese a adelantarse en el marcador, terminó siendo superado por su rival bretón, que consiguió el gol de la victoria por medio de Hugo Magnetti en el 82.

El Niza continúa en crisis: los hombres de Franck Haise, décimos, encadenan una cuarta derrota seguida en Ligue 1 y una sexta teniendo en cuenta todas las competiciones, esta vez por 3-1 ante el Lorient (15º), para cerrar un noviembre catastrófico.

