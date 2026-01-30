El Lens gana y desplaza al PSG del liderato de la Ligue 1 de Francia

El Lens volvió a situarse por encima del Paris Saint-Germain en lo más alto de la Ligue 1 de Francia, después de que un gol de Ruben Aguilar asegurara una victoria por 1-0 este viernes en casa del flojo Le Havre, en la apertura de la vigésima jornada.

El lateral derecho, internacional una vez con Francia, en 2020, apareció en el segundo palo para rematar un centro de Matthieu Udol en el descuento de la primera parte (45+1'), en una noche lluviosa en el extremo norte del país.

Fue un regreso bien recibido a la senda del triunfo para el Lens, que había encadenado 10 victorias consecutivas entre liga y copa antes de caer 3-1 el pasado fin de semana en casa del Marsella.

El equipo revelación del campeonato galo llegó a este partido en la segunda posición de la Ligue 1, dos puntos detrás del PSG, vigente campeón de Francia y Europa.

Sin embargo, este triunfo significa que ahora está una unidad por delante en la cima tras 20 jornadas, aunque el equipo de Luis Enrique recuperará la punta si no pierde en su visita a Estrasburgo el domingo.

Lens también está ocho enteros por encima del Marsella, que buscará resarcirse de la decepción de haber sido eliminado de la Liga de Campeones de Europa a mitad de semana cuando visite al Paris FC el sábado.

El Lyon recibe al Lille el domingo en un duelo entre el cuarto y quinto clasificados, respectivamente.

Le Havre, por su parte, se quedó en la decimoquinta casilla con 20 unidades, a ocho enteros de la zona del descenso, ocupada por Auxerre y Metz.