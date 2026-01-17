El Lens resiste la presión del PSG y recupera el liderato

El sorprendente Lens firmó una décima victoria consecutiva, entre todas las competiciones, al ganar 1-0 como local al Auxerre, este sábado en la 18ª jornada de la Ligue 1, donde pudo recuperar el liderato.

El París Saint-Germain se había hecho provisionalmente con el primer puesto al ganar 3-0 el viernes al Lille, pero ahora vuelve al segundo lugar, a un punto de un Lens que sigue intratable.

Contra el Auxerre, penúltimo de la clasificación y en puestos de descenso, el equipo Sangre y Oro tuvo que batallar mucho más de lo esperado para llevarse los tres puntos, que llegaron gracias a un tanto de Wesley Saïd, que encadenó control con el pecho con una volea para poner, en el minuto 65, el único gol del partido en el estadio Bollaert-Delelis.

Saïd, con ocho tantos, es el máximo anotador del Lens en esta Ligue 1 y se aproximó a tres tantos del líder Mason Greenwood, del Marsella, en la tabla de goleadores del torneo.

La décima victoria seguida permite al Lens igualar su mejor racha histórica, que había sido conseguida en los años 1960, en un contexto mucho menos destacado que el actual, en el que el club está luchando por el título nacional a pesar de que su entrenador, Pierre Sage, insiste en llamar a la cautela y en rebajar las expectativas.

- Mal juego, buen resultado -

Pese a lograr prolongar la racha, el juego del Lens este sábado, eso sí, estuvo lejos de deslumbrar.

Jugó posiblemente una de sus peores primeras partes de la temporada, superado por un Auxerre que rozó el gol especialmente con un intento de Naouirou Ahamada en el 45.

En la segunda parte, el Lens mejoró sin llegar a metamorfosearse. A la hora de juego, el entrenador Pierre Sage, preocupado, reemplazó al capitán Adrien Thomasson y al goleador Rayan Fofana.

El tanto de Wesley Saïd con su volea precisa en el 65, tras un centro de Malang Sarr, fue todo un alivio para el Lens, que en la recta final pareció haber recuperado la confianza y dispuso de numerosas ocasiones para haber ampliado la cuenta.

El Auxerre, por contra, queda penúltimo en la clasificación y en puestos de descenso a la Ligue 2, a dos puntos del decimosexto lugar, que permite disputar un repechaje por la permanencia.

Este sábado se disputan otros dos partidos en la liga francesa, entre los que destaca la visita del Marsella (3º) al Angers (10º).

Los marselleses necesitan la victoria para afianzarse dentro de la zona de Liga de Campeones y poder apurar sus por ahora reducidas opciones de pelear por el título.