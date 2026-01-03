El Lens se asegura seguir líder con un triunfo en Toulouse

Con un triunfo por 3-0 en su visita a Toulouse, el Lens abrió este viernes la decimoséptima jornada de la Ligue 1 asegurando su liderato al ponerse provisionalmente con cuatro puntos más que el París Saint-Germain, segundo.

Con 40 puntos, el Lens se garantiza además acabar la primera vuelta del torneo nacional de su país en la primera posición, con lo que obtiene el título honorífico y anecdótico de "campeón de invierno" (o de otoño, según la costumbre en Francia).

El PSG (2º, 36 puntos) tiene ahora la presión sobre sus hombros de cara a su partido de este fin de semana, el domingo en el Parque de los Príncipes en un derbi ante el París FC (14º).

En su victoria del viernes, el Lens tuvo que esperar a la segunda mitad para decantar el choque de su lado.

Wesley Saïd abrió el marcador en el minuto 57 y en los últimos minutos llegaron los otros dos tantos del equipo Sangre y Oro, firmados por Adrien Thomasson (85') y Pierre-Ismaëlo Ganiou (90+5').

El Lens tuvo por lo tanto que esforzarse para sacar el partido adelante, a pesar de haber quedado en superioridad numérica en el 23 por la expulsión del brasileño Emersonn en el equipo local, por una fuerte entrada sobre Odsonne Edouard.

Con once contra diez, el Lens fue claramente superior y llevó la iniciativa, pero solo el disparo con efecto de Saïd casi a la hora de juego pudo romper el hielo, antes de la liberación de la recta final.

Reforzado en su liderato, el Lens estará dos semanas tranquilo, las que tardará en volver la Ligue 1, ya que el próximo fin de semana el fútbol francés tendrá los dieciseisavos de final de la Copa.

Para el Toulouse, la derrota es la confirmación de que recibir al Lens suele ser una pesadilla: son ya quince los años que hace que gana como local a ese rival.

En la clasificación, el Toulouse es octavo con 23 unidades. Este revés le frena en su intento de entrar en los puestos europeos.