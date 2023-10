El FC Barcelona se quedó como líder en solitario de la Liga F 2023-2024 después de firmar una nueva goleada en casa ante el Granada CF (6-1) y aprovecharse de la victoria del Levante UD en su visita al Real Madrid (1-2), en partidos correspondientes a la sexta jornada del campeonato.

En el encuentro más atractivo que dejaba el fin de semana, el Levante UD mantuvo su invicto y se llevó una muy valiosa victoria bajo la lluvia del Estadio Alfredo Di Stéfano donde, con orden y balón parado, finalizó con el buen inicio de campaña del Real Madrid.

El conjunto madridista había ganado hasta ahora sus siete choques oficiales, dos de ellos del 'Playoff' de la Liga de Campeones ante el Valerenga noruego, pero no pudo sacar partido a su condición de local y no pudo llevarse su primer duelo directo en la Liga F ante un rival que llegaba a la capital casi obligado a no perder tras haberse dejado ya varios puntos.

El equipo 'granota' estuvo muy serio todo el partido y en los primeros 45 minutos controló mejor la situación, apoyado en el tempranero gol de Paula Fernández tras un saque de esquina. El Real Madrid reaccionó tras el descanso y Linda Caicedo empató pronto, pero en otro saque de esquina, Gabi Nunes firmó el 1-2 y luego las visitantes lograron aguantar las acometidas locales.

De este modo, el Levante se queda con 12 puntos y se engancha a una parte alta de la tabla donde ahora manda en solitario ya el FC Barcelona, que en el Johan Cruyff no dio demasiadas opciones (6-1) al Granada CF para continuar con su pleno de puntos (18).

Patri Guijarro y Ona Batlle, que se estrenó como goleadora en el actual campeón, encarrilaron la victoria en la primera mitad, y Salma Paralluelo, Mariona Caldentey y un doblete Asisat Oshoala cerraron la goleada en la segunda, con el tanto visitante, muy celebrado pese al marcador, obra de Laura Pérez.

Las blaugranas aventajan en tres puntos al Real Madrid y a un Madrid CFF, que sigue con su buena dinámica y que, con sufrimiento, sumó su quinta victoria consecutiva al derrotar 3-2 al Costa Adeje Tenerife. El equipo tinerfeño fue capaz de igualar un 2-0 de las locales con un tanto en el minuto 85, pero, en el 94, vieron como los tres puntos se quedaban en el Fernando Torres por culpa de Laura Domínguez.

Tampoco falló este fin de semana el Atlético de Madrid, que sigue en la cuarta plaza con 13 puntos después de derrotar con autoridad a domicilio al Sporting Club Huelva por 0-2 con tantos de Sheila Guijarro y de Cinta Rodríguez en la primera parte.

Además, ya sólo quedan como invictos el Barça y el Levante porque el Levante Las Planas perdió esa condición por un gol de Inma Gabarro en el minuto 91 que dio la victoria al Sevilla por 1-2, mientras que el Athletic Club se quedó con el derbi vasco al batir por 2-1 a la Real Sociedad con los tantos de Ane Azkona y Jone Amezaga remontando el inicial de Nerea Eizagirre.

Finalmente, el Betis rompió su mala racha de cuatro derrotas consecutivas, aunque sólo pudo sumar un punto en la visita del Valencia (2-2), mientras que la SD Eibar y el Villarreal firmaron el único encuentro del fin de semana sin goles.