El Levante-Villarreal se aplaza por riesgo de intensas lluvias

El partido Levante-Villarreal, previsto para disputarse este domingo en el estadio Ciutat de Valencia y correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga, ha sido aplazado por alerta roja de lluvias, anunció la federación española de fútbol (RFEF).

"Con motivo de las recomendaciones de seguridad por lluvias torrenciales previstas en la Comunidad Valenciana, y tras los avisos de alerta roja por parte de la AEMET (la Agencia Estatal de Meteorología), el Juez de Competiciones Profesionales de la RFEF ha resuelto el aplazamiento del partido correspondiente a la jornada 16 de Primera División que enfrentaba al Levante UD y al Villarreal CF", señaló el organismo en un comunicado.

La RFEF concede a ambos clubes un plazo de cinco días hábiles para proponer una nueva fecha. Según la prensa, se baraja el 7 de enero, en la semana que se disputará la Supercopa de España en Arabia Saudita, ya que no tienen programado ningún encuentro.

Protección Civil, que había advertido del riesgo de inundaciones, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, habían solicitado al presidente de LaLiga, Javier Tebas que pospusiera el choque.

El Villarreal se halla en la tercera posición con 35 puntos, a ocho del líder Barcelona, pero el conjunto castellonense cuenta con dos partidos menos.