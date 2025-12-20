El Leverkusen remonta en Leipzig y se sube al podio de la Bundesliga

Con remontada incluida, el Bayer Leverkusen se impuso 3-1 en su visita al RB Leipzig, este sábado en el choque estelar de la 15ª jornada de la Bundesliga, donde se sube al podio justo antes del parón invernal del campeonato.

Con 29 puntos en su contador, los hombres de Kasper Hjulmand alcanzan al Leipzig (ahora 4º), al que adelantan por una mejor diferencia de goles (+13 contra +11).

Las dos formaciones están a 3 puntos del segundo, el Borussia Dortmund (32), que el viernes ganó 2-0 al Borussia Mönchengladbach.

Por delante, destacado, está el Bayern de Múnich (38 puntos), que el domingo cerrará los partidos de la liga alemana en 2025 con una visita al modesto Heidenheim (17º, penúltimo).

En el partido de este sábado en Leipzig, los locales se adelantaron en el minuto 35 gracias al austríaco Xaver Schlager, pero el Leverkusen reaccionó igualando cinco minutos después, en el 40, con un remate de cabeza del francés Martin Terrier, antes de que poco después el checo Patrik Schick pusiera al campeón de 2024 por delante en el marcador al anotar en el 44.

El Leverkusen mantuvo su ventaja durante toda la segunda mitad a pesar de los intentos desesperados de su adversario. En el descuento final, Montrell Culbreath puso el 3-1 definitivo en un contragolpe.

El Leipzig ya no es inexpugnable en su estadio: ve esfumarse sus primeros puntos como local en esta Bundesliga, después de haber ganado los seis encuentros anteriores ante los suyos en esta temporada del campeonato alemán.