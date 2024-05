El libro de los beach boys recoge 60 años de sol, surf y buenas vibraciones

Por Sarah Mills

LONDRES, 10 mayo (Reuters) - Los Beach Boys comparten su historia en un nuevo libro que narra su ascenso desde una pequeña banda de garaje formada en un suburbio de Los Ángeles a principios de la década de 1960 hasta convertirse en uno de los grupos más grandes del mundo.

"The Beach Boys by The Beach Boys" es su único libro oficial y contiene fotografías inéditas de las sesiones de grabación y conciertos.

"Ya era hora de que tuviéramos un libro realmente bueno (...) hay un montón de cosas de antaño, de nosotros creciendo y de las diferentes fases de nuestra carrera", dijo a Reuters Mike Love, miembro de la banda, en la presentación el jueves por la noche en Londres.

"En realidad lo escribimos nosotros (...) es un libro de The Beach Boys", dijo su compañero de banda Bruce Johnston.

El libro se describe como "contado a través de las palabras de" Love, Johnston, Brian Wilson, sus difuntos hermanos Dennis y Carl, fallecidos en 1983 y 1998 respectivamente, y Al Jardine.

El grupo lo formaron en 1961 los tres hermanos, su primo Love y su amigo Jardine. Johnston se incorporó en 1965.

"El optimismo, la armonía y el amor por la música se trasladan al público", afirma Love sobre el éxito duradero del grupo. "(Nuestra música) trata de optimismo y armonía y a la gente le encanta sentir eso".

Sus éxitos abarcan desde clásicos del pop que celebran la soleada cultura juvenil del sur de California, como "Surfin' U.S.A.", hasta las complejas obras maestras musicales de "Surf's Up", "Heroes and Villains" y "Good Vibrations".

Su historia dio un giro trágico cuando su célebre compositor Brian Wilson, aclamado como un genio por Paul McCartney, tuvo problemas de salud mental, incluso durante la grabación de algunas de las armonías más convincentes de su época.

En febrero, dos antiguos socios de Wilson solicitaron a un tribunal, a instancias de su familia, que se le pusiera bajo tutela, alegando que no podía cuidar de sí mismo tras la muerte de su esposa en enero.

La petición, aprobada por un juez el jueves, pedía que la publicista y gerente de Wilson, Jean Sievers, y su gerente de negocios, LeeAnn Hard, fueran nombradas su "cotutores".

Antes de la vista del jueves, Johnston dijo de Wilson: "Creo que Brian está mejor de lo que la gente cree (...) Brian es un misterio, pero Brian sigue siendo Brian".

Love dijo que los miembros de la banda, incluido Wilson, se reunieron el año pasado en Paradise Cove, donde The Beach Boys posaron para la portada de su primer álbum.

"(Wilson) sacó a relucir cosas que había olvidado en el pasado y de hecho cantamos algunas cosas a capella", dijo. Algunas de las escenas aparecen en el nuevo documental, "The Beach Boys", que se estrenará en Disney+ el 24 de mayo, añadió. (Reporte de Sarah Mills. Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters