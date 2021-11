El libro 'El velo del silencio', del Salvatore Cernuzio, recoge 11 testimonios de abusos de monjas o exmonjas

El libro 'El velo del silencio' (San Paolo) del periodista del periódico oficial del Vaticano L'Osservatore Romano, Salvatore Cernuzio, recoge once testimonios de abusos sufridos por religiosas y ex religiosas de distintas edades y lugares del mundo

Se trata de casos de maltrato psicol√≥gico, verbal o mental, presiones acoso y chantajes emocionales sufridos por estas mujeres durante su vida consagrada y que prefieren mantener el anonimato. Todas ellas han soportado a√Īos de silencio por miedo o por una fuerte presi√≥n psicol√≥gica, pero ahora se aventuran a contar su historia para ayudar a aquellas mujeres que todav√≠a no han reunido el coraje para denunciar su situaci√≥n.

La subsecretaria del S√≠nodo de Obispos, la hermana francesa Natalie Becquart, √ļnica mujer en tener derecho a voto en los s√≠nodos, se√Īala en el pr√≥logo que el libro "invita a mirar a la cara a la realidad", "a decir la verdad" y a buscar "posibles caminos para acompa√Īar a las personas que sufren en la vida religiosa o que la han abandonado y deben reconstruirse".

Adem√°s, invita a tomar medidas para "prevenir estas posibles desviaciones, ayudando a las comunidades religiosas a adoptar un estilo cada vez m√°s sinodal".

La primera en contar su historia es una amiga de la infancia del autor a la que no ve√≠a desde hac√≠a doce a√Īos porque decidi√≥ entrar en un convento de clausura en Italia. En marzo de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia, cuenta que sus superioras la echaron de la comunidad con estas palabras: "No eres obediente, no quieres ser santa, no tienes vocaci√≥n".

Otra de las religiosas relata c√≥mo su experiencia en comunidad se asemejaba m√°s a la de "un cuartel militar" que a la de un monasterio. "Era como si estuviera adoctrinada (...) Me impresiona pensar que esa rigidez que me hac√≠an sufrir se aplicase tambi√©n a las m√°s peque√Īas", explica.

Otra monja, nacida en Australia e identificada solo como hermana Elizabeth, narra que durante su vida en el convento interiorizó que todas tenían que obedecer "como perros". "Nos decían que nos sentáramos y nos sentábamos; que nos levantáramos y nos levantábamos; que nos diéramos la vuelta y nos dábamos la vuelta", detalla.

Mientras, Aleksandra, nombre ficticio de una joven consagrada de 31 a√Īos, explica que tras confesar a su superiora de la congregaci√≥n que habr√≠a sufrido abusos sexuales por parte de un sacerdote con el que trabajaba en un proyecto, √©sta la acus√≥ de haberlo provocado ella. "Obviamente hab√©is sido vosotras las que hab√©is provocado al sacerdote", le espet√≥.

Finalmente, acab√≥ buscando ayuda fuera de la Congregaci√≥n donde viv√≠a. "No s√© ad√≥nde ir√©, solo quiero seguir a Jes√ļs, y aqu√≠ ya no es posible. Ya no puedo vivir en esta situaci√≥n y tengo miedo de destruir mi salud f√≠sica, psicol√≥gica y espiritual. Espero encontrar ayuda, tal vez por parte de algunos laicos porque s√© que mi congregaci√≥n no se preocupar√° por m√≠ ", lamenta.

De hecho, uno de los temas que trata en el libro es la situaci√≥n de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres consagradas cuando dan el paso definitivo y salen del convento: "La culpa siempre es del que se va", se√Īala Aleksandra, que acab√≥ dejando su vida religiosa despu√©s de 30 a√Īos.

El racismo es otro tema que emerge en este libro, sobre todo, en el caso de las monjas j√≥venes que proceden de pa√≠ses de √Āfrica o Asia. Seg√ļn el autor, este tipo de abusos se dan tambi√©n en mujeres europeas, pero en realidad son "las mujeres africanas y asi√°ticas, en particular las que vienen de India y Filipinas", las que est√°n m√°s expuestas. Las de estos pa√≠ses, corren m√°s riesgo, porque est√°n desprovistas de una red de apoyo y son obligadas en muchos casos a aceptar "compromisos" para poder comer y no acabar durmiendo en un parque o en una estaci√≥n.

Otra de ellas es Anne-Marie, de Camer√ļn. Su madre falleci√≥ mientras ella estaba en el primer a√Īo de noviciado y ni siquiera le comunicaron la noticia hasta pasados unos d√≠as. Marcela, otra de las religiosas, explica c√≥mo la mortificaci√≥n psicol√≥gica era asimilada "al ideal de perfecci√≥n" por parte de las superioras. "Intentaba por todos los medios no ser humillada. Me levantaba antes de la hora para no llegar tarde; com√≠a r√°pidamente; siempre estaba presente en las oraciones y en las tareas, aunque estaba cansada y mi cuerpo me ped√≠a descansar. No quer√≠a que me ri√Īesen", recuerda.

Otro de los testimonios detalla c√≥mo el trabajo y el sacrificio son considerados los valores m√°s altos de todos. "Una monja agotada por el trabajo es igual a una buena monja. Lo que importa es la cantidad de cosas que haces: planchar, lavar, cocinar, acompa√Īar a alguien. (...) Este sistema se puede comparar con la ideolog√≠a de los pa√≠ses comunistas, donde la persona cuenta mientras pueda trabajar", se√Īala en el libro.

Otro relato significativo recogido por Cernuzio es el de una psic√≥loga que ha acompa√Īado a cerca de quince monjas contemplativas que hab√≠an presentado su renuncia y que sent√≠an ganas de suicidarse. "No mostraban signos de desequilibrio mental o de depresi√≥n severa. Las causas estaban relacionadas m√°s bien con el estilo de vida (...) Hab√≠an intentado convertirse en la santa monja perfecta renunciando a todo lo que aspiraban", explica la experta en el libro.