El libro 'Viaje a las mujeres de fuego', de Franca Velasco, a debate este sábado en el Ateneo de Madrid

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

La periodista vallisoletana Franca Velasco aborda el papel femenino en los incendios forestales en su primera novela, 'Viaje a las mujeres de fuego', dedicada a las mujeres que trabajan en los operativos de prevención y extinción de incendios forestales.

El libro --publicado por las editoriales Pepitas de Calabaza y Biblioteca 451-- se analizará este sábado en un coloquio-debate en el que participarán la autora y cuatro de las protagonistas del libro, que se abrieron camino en un territorio "inexplorado y, a veces, hostil para las mujeres", por lo que además de destacar su papel en su profesión, se reivindica a otras muchas mujeres que abrieron caminos en campos profesionales habitualmente reservados a los hombres.

Esta obra nació de un reportaje publicado en prensa durante el verano de 2022 tras los incendios de la Sierra de la Culebra (Zamora) y representa un recorrido periodístico de más de 4000 kilómetros por once mujeres forestales en siete comunidades autónomas.

Así, el volumen novela una serie de entrevistas a sus protagonistas y presenta sus trayectorias e historias de vida, buscando su visibilización en un entorno laboral históricamente masculino.

Las protagonistas de este diario de viaje --de seis meses de duración-- trabajaron en el verano de 2022 en los operativos de La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares, Canarias y País Vasco.

El libro dedica un capítulo a cada una de ellas, en sucesión cronológica, comenzando en Aranda de Duero (Burgos) y finalizando en los Pirineos.

Las entrevistadas son bomberas de tierra y helitransportadas, una vigilante de torre, una conductora de autobomba, una coordinadora de medios aéreos, una militar de la UME --una de las pocas pilotos de incendios que hay en España (residente en Sevilla)-- o la primera agente forestal de España, entre otras.

Precisamente, la Sección de Medio Ambiente del Ateneo de Madrid celebra este 25 de octubre, a partir de las 17:30 horas, un coloquio-debate en el que participarán la autora y cuatro de las protagonistas del libro: Pilar Fuentetaja, vigilante de torre de incendios en Castilla y León; Vanessa Molina, bombera de tierra en Castilla-La Mancha; Laura Varea, conductora de autobomba en La Rioja y Paola Benedí, bombera de helitransportada en Aragón.

El acto, presentado por Antonio Cordón, también contará con la presidenta de la Sección de Medio Ambiente, María Jesús González, y estará moderado por el director de la Feria del Libro de Valladolid, Pedro Ojeda.