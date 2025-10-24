LA NACION

El libro 'Viaje a las mujeres de fuego', de Franca Velasco, a debate este sábado en el Ateneo de Madrid

El libro 'Viaje a las mujeres de fuego', de Franca Velasco, a debate este sábado en el Ateneo de Mad

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El libro 'Viaje a las mujeres de fuego', de Franca Velasco, a debate este sábado en el Ateneo de Mad
El libro 'Viaje a las mujeres de fuego', de Franca Velasco, a debate este sábado en el Ateneo de Mad

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

La periodista vallisoletana Franca Velasco aborda el papel femenino en los incendios forestales en su primera novela, 'Viaje a las mujeres de fuego', dedicada a las mujeres que trabajan en los operativos de prevención y extinción de incendios forestales.

El libro --publicado por las editoriales Pepitas de Calabaza y Biblioteca 451-- se analizará este sábado en un coloquio-debate en el que participarán la autora y cuatro de las protagonistas del libro, que se abrieron camino en un territorio "inexplorado y, a veces, hostil para las mujeres", por lo que además de destacar su papel en su profesión, se reivindica a otras muchas mujeres que abrieron caminos en campos profesionales habitualmente reservados a los hombres.

Esta obra nació de un reportaje publicado en prensa durante el verano de 2022 tras los incendios de la Sierra de la Culebra (Zamora) y representa un recorrido periodístico de más de 4000 kilómetros por once mujeres forestales en siete comunidades autónomas.

Así, el volumen novela una serie de entrevistas a sus protagonistas y presenta sus trayectorias e historias de vida, buscando su visibilización en un entorno laboral históricamente masculino.

Las protagonistas de este diario de viaje --de seis meses de duración-- trabajaron en el verano de 2022 en los operativos de La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares, Canarias y País Vasco.

El libro dedica un capítulo a cada una de ellas, en sucesión cronológica, comenzando en Aranda de Duero (Burgos) y finalizando en los Pirineos.

Las entrevistadas son bomberas de tierra y helitransportadas, una vigilante de torre, una conductora de autobomba, una coordinadora de medios aéreos, una militar de la UME --una de las pocas pilotos de incendios que hay en España (residente en Sevilla)-- o la primera agente forestal de España, entre otras.

Precisamente, la Sección de Medio Ambiente del Ateneo de Madrid celebra este 25 de octubre, a partir de las 17:30 horas, un coloquio-debate en el que participarán la autora y cuatro de las protagonistas del libro: Pilar Fuentetaja, vigilante de torre de incendios en Castilla y León; Vanessa Molina, bombera de tierra en Castilla-La Mancha; Laura Varea, conductora de autobomba en La Rioja y Paola Benedí, bombera de helitransportada en Aragón.

El acto, presentado por Antonio Cordón, también contará con la presidenta de la Sección de Medio Ambiente, María Jesús González, y estará moderado por el director de la Feria del Libro de Valladolid, Pedro Ojeda.

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la tasa de interés banco por banco de este jueves 23 de octubre
    1

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 23 de octubre

  2. El ascenso de Gustavo Scaglione, el empresario que se quedó con el canal líder de la TV
    2

    Venta de Telefe: quién es Gustavo Scaglione, el nuevo dueño del canal líder de la TV

  3. El empresario rosarino Gustavo Scaglione cerró la compra de Telefe, asociado con José Luis Manzano
    3

    Nuevos dueños: el empresario rosarino Gustavo Scaglione cerró la compra de Telefe, asociado con José Luis Manzano

  4. La frase premonitoria de Colapinto sobre su futuro y una prioridad: "Correr sin tanto estrés"
    4

    La frase premonitoria de Franco Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1 y su prioridad: “Correr sin tanto estrés”

Cargando banners ...