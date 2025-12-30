El líder Arsenal corta en seco la racha del Aston Villa (4-1)

Golpe de autoridad del líder: el Arsenal goleó 4-1 al Aston Villa, este martes en Londres, en el partido estrella de la decimonovena jornada de la Premier League

Este triunfo permite a los Gunners terminar la primera vuelta del campeonato inglés y 2025 en lo más alto de la clasificación, con 45 puntos, distanciándose por ahora con cinco más que el segundo, el Manchester City (2º, 40), que el jueves visita al Sunderland

Pero sobre todo, el Arsenal abre un hueco de seis puntos con el tercero de la clasificación, precisamente el Aston Villa (3º, 39), que antes de este partido había encadenado ocho partidos seguidos de Premier League ganando y once victorias consecutivas, teniendo en cuenta también las otras competiciones

El Arsenal consigue además vengarse de un Aston Villa con el que había perdido en Birmingham el pasado 6 de diciembre

Unai Emery, el actual técnico de los Villanos, no pudo por lo tanto amargar por segunda vez en un mes a su exequipo Arsenal, que decidió después del descanso

Después del 0-0 de la primera mitad, el brasileño Gabriel (48') y el español Martín Zubimendi (52') asestaron dos zarpazos de gran valor anímico justo después de la reanudación

El belga Leandro Trossard (69') amplió la ventaja y el también brasileño Gabriel Jesus (78'), que había entrado en sustitución del sueco Viktor Gyökeres, puso el cuarto de los locales, mientras que el Aston Villa solo pudo firmar el tanto del honor en el último suspiro, gracias a Ollie Watkins (90+4')

El mal partido de Gyökeres fue la única mancha del Arsenal, que parece lanzado hacia el que sería su primer título de campeón de Inglaterra desde 2004