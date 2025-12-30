El líder Arsenal da un baño de realidad al Aston Villa

Golpe de autoridad del líder: el Arsenal goleó 4-1 al Aston Villa, este martes en Londres, en el partido estrella de la decimonovena jornada de la Premier League

Este triunfo permite a los Gunners terminar la primera vuelta del campeonato inglés y 2025 en lo más alto de la clasificación, con 45 puntos, distanciándose por ahora con cinco más que el segundo, el Manchester City (2º, 40), que el jueves visita al Sunderland

Pero sobre todo, el Arsenal abre un hueco de seis puntos con el tercero de la clasificación, precisamente el Aston Villa (3º, 39), que antes de este partido había encadenado ocho partidos seguidos de Premier League ganando y once victorias consecutivas, teniendo en cuenta también las otras competiciones

El Arsenal consigue además vengarse de un Aston Villa con el que había perdido en Birmingham el pasado 6 de diciembre

Unai Emery, el actual técnico de los Villanos, no pudo por lo tanto amargar por segunda vez en un mes a su exequipo Arsenal, que decidió después del descanso

Después del 0-0 de la primera mitad, el brasileño Gabriel (48') y el español Martín Zubimendi (52') asestaron dos zarpazos de gran valor anímico justo después de la reanudación

El belga Leandro Trossard (69') amplió la ventaja y el también brasileño Gabriel Jesus (78'), que había entrado en sustitución del sueco Viktor Gyökeres, puso el cuarto de los locales, mientras que el Aston Villa solo pudo firmar el tanto del honor en el último suspiro, gracias a Ollie Watkins (90+4')

El mal partido de Gyökeres fue la única mancha del Arsenal, que parece lanzado hacia el que sería su primer título de campeón de Inglaterra desde 2004

- Nuevo tropiezo del Chelsea -

Por su parte, el Chelsea volvió a tropezar, esta vez igualando 2-2 en casa ante el Bournemouth

Los Blues cierran así un mes muy decepcionante, en el que solo sumaron un triunfo en seis partidos ligueros

Estaba en el podio de la Premier League y parecía candidato al título, pero en diciembre los campeones mundiales solo pudieron ganar a un rival (Everton), empatar tres partidos y perder dos

Son quintos en la tabla, fuera de la zona Champions, a la espera del resto de partidos de esta decimonovena jornada

La defensa volvió a ser el talón de Aquiles del equipo de Enzo Maresca

El Bournemouth se adelantó en el minuto 6 con un gol de David Brooks y el Chelsea dio luego la vuelta al marcador por medio de un penal obtenido por Estevão y marcado por Cole Palmer (15'), y por un tiro a la escuadra del argentino Enzo Fernández (23')

El gol del empate 2-2 definitivo lo firmó el neerlandés Justin Kluivert en el 27

El marcador ya no se movió más, a pesar de que el Chelsea dispuso de numerosas ocasiones en la segunda parte

El Bournemouth, que estaba en el podio en octubre, se ha venido abajo desde entonces y ahora es decimoquinto, después de una racha de diez partidos sin ganar (cinco derrotas y cinco empates)

- El colista hiela Old Trafford -

El Manchester United también decepcionó con un empate, en su caso 1-1 en casa contra el colista Wolverhampton, y sigue sexto con los mismos puntos que el Chelsea

El neerlandés Joshua Zirkzee adelantó a los Red Devils en el 27 pero el colista igualó antes del descanso, por medio del checo Ladislav Krejci (45')

El Newcastle (10º) ganó por su parte 3-1 en el campo del Burnley (19º), con dos de sus tantos con acento brasileño, de Joelinton y Bruno Guimaraes

El Everton (8º) se mete en la lucha por los puestos europeos al ganar 2-0 en Nottingham (17º), mientras que el West Ham (18º) empató 2-2 en Brighton (14º)