El líder Arsenal empata 1-1 contra un Chelsea en inferioridad numérica

El Arsenal, líder de la Premier League, no pasó este domingo del empate 1-1 en su visita al Chelsea que jugó toda la segunda mitad con un jugador menos por la expulsión del ecuatoriano Moisés Caicedo.

Los Gunners cierran la 13ª jornada con 30 puntos, cinco más que el Manchester City (2º) y con seis de ventaja sobre los Blues, que llegaron a adelantarse incluso en inferioridad numérica.

En un vibrante derbi de Londres, Caicedo recibió la cartulina roja en el minuto 38, luego de un desafortunado pisotón en el tobillo del español Mikel Merino.

Pese a ese contratiempo, Trevoh Chalobah (48') puso en pie al público de Stamford Bridge nada más reanudarse el partido tras el descanso.

La reacción de los visitantes no se hizo esperar, y Merino aprovechó un centro al área de Bukayo Saka para rematar de cabeza e igualar a la hora de partido (59').

La última media hora fue tensa, con intentos de ambos conjuntos por deshacer un empate que ya no se movió del marcador.

bur-dam/dr