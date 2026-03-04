El líder Arsenal gana y amplía a siete puntos su ventaja sobre el City

El líder Arsenal encadenó una tercera victoria consecutiva en la Premier League al ganar 1-0 de visita al Brighton, este miércoles en la 29ª jornada de la Premier League, y amplió a siete puntos su ventaja sobre el Manchester City (2º), que empató 2-2 en casa ante el Nottingham Forest.

El City tiene, eso sí, un partido disputado menos que los Gunners y ambos deben todavía enfrentarse en la recta final de la temporada, el 19 de abril en la 33ª jornada.

En su partido del día en Brighton, el Arsenal consiguió seguir con su buena racha gracias a un tanto de Bukayo Saka, capitán en ausencia del noruego Martin Odegaard, que fue baja por lesión.

El extremo derecho inglés marcó con un potente disparo desde la entrada del área, que fue desviado por el camerunés Carlos Baleba, lo justo para despistar al arquero neerlandés Bart Verbruggen.

Fue en el minuto 9 de partido y el Arsenal no amplió la cuenta desde ese momento, pero gestionó bien la corta ventaja, para convertirla en tres puntos.

"En el campo no sabíamos el resultado del City, pero como escuchamos a los hinchas celebrar ya imaginamos que ellos no estaban ganando", admitió Saka en declaraciones a TNT Sports.

Con 67 puntos, el Arsenal, que venía de ganar sendos derbis londinenses ante Tottenham y Chelsea, sigue dando pasos hacia el que sería su primer título de campeón de Inglaterra desde 2004.

- Fin a la racha -

No pudo seguir el ritmo del líder el Manchester City (2º, 60), que había ganado sus cuatro partidos anteriores pero que esta vez fue incapaz de ganar (2-2) a un Nottingham Forest que es apenas decimoséptimo en la clasificación.

Todo había comenzado bien para el equipo de Pep Guardiola, que se adelantó pronto con un nuevo gol de Antoine Semenyo, que aprovechó perfectamente en el 31' un balón servido por el francés Rayan Cherki.

El Forest igualó en el 56', con un tanto de Morgan Gibbs-White, que pasó el balón entre las piernas de Ruben Dias, algo que no vio venir el arquero Gianluigi Donnarumma.

En un saque de esquina, el español Rodri volvió a poner por delante a los Sky Blues, en el 62', pero el conjunto de Nottingham equilibró de nuevo en el 76, gracias a Elliot Anderson.

Los Citizens presionaron insistentemente en los instantes finales, conscientes de que el empate supone un frenazo importante en la carrera por el título, pero el defensa brasileño Murillo evitó la victoria local en el minuto 90+9.

"Todavía quedan muchos partidos, así que no nos queda otra que continuar intentándolo", se resignó Guardiola.

- Exhibición de Joao Pedro -

En el resto de partidos del día destacó el gran partido del brasileño Joao Pedro, que firmó un triplete en el triunfo 4-1 del Chelsea (5º) en el campo del Aston Villa (4º).

Gracias a ese resultado, los Blues recortan a tres puntos su desventaja respecto a los Villanos, los últimos dentro de la zona Champions, si bien es cierto que el quinto puesto también permitirá seguramente disputar la próxima edición del gran torneo europeo por el gran desempeño de los clubes de Inglaterra en las competiciones continentales de la actual campaña.

En la tabla de goleadores, Joao Pedro suma 14 dianas y es cuarto de la misma, aunque todavía lejos del líder, el noruego Erling Haaland, del Manchester City (22).

- Primer revés de Carrick -

El otro resultado destacado de la jornada fue la primera derrota en Premier League del Manchester United (3º) desde la llegada en enero de su nuevo entrenador, Michael Carrick.

Fue por 2-1 en el campo del Newcastle, que se impuso con un tanto de William Osula en el 90', poco después de entrar en el partido.

Antes de ello, su equipo había abierto el marcador en el 45+6', con un penal marcado por Anthony Gordon, mientras que el brasileño Casemiro había igualado de cabeza poco después (45+9').

La victoria del Newcastle, rival del Barcelona en octavos de la Liga de Campeones, tiene más mérito ya que jugó con diez hombres desde que Jacob Ramsay vio una segunda amarilla en el 45+1'.

Gracias a su victoria, las Urracas ascienden al decimotercer lugar, mientras que el United se mantiene en el podio, con los mismos 51 puntos que el Aston Villa, y ahora solo tres sobre el Chelsea.