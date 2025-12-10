LA NACION

El líder Arsenal no tiembla en Brujas con victoria 3-0

El líder Arsenal mantuvo este miércoles su pleno de victorias en la sexta jornada de Liga de Campeones tras imponerse 3-0 en su visita al Brujas, resultado que deja a los londinenses a un paso de octavos de final.

Con 18 puntos de 18 posibles y una impresionante diferencia de goles de +16, gracias a una única diana concedida en seis partidos, los Gunners afrontarán en enero las últimas dos jornadas contra Inter de Milán y Kairat Almaty con los deberes prácticamente hechos.

El primer gol de los Gunners fue una genialidad del extremo Noni Madueke, que arrancó desde la banda, dribló a dos rivales y se plantó delante del área. Sin pensarlo, soltó un zapatazo directo a la escuadra (25'), firmando uno de los goles más espectaculares de la noche europea... hasta el de su compañero Gabriel Martinelli.

Sin regates previos pero con un disparo todavía más asombroso, el brasileño puso el tercer gol en el marcador (56'), poco después de que Madueke asegurase su doblete de cabeza (47').

El Brujas (31º), que solo ha ganado un partido y suma cuatro puntos, se mantiene fuera de puestos de repechaje.

