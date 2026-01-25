El líder Arsenal pierde 3-2 en casa ante Manchester United en Premier League

El líder de la Premier League, el Arsenal, fue derrotado en su estadio 3-2 por el Manchester United este domingo en un partido espectacular de la 23ª jornada, y ve reducida a cuatro puntos su ventaja sobre el Manchester City, segundo.

Los Gunners solo habían perdido dos encuentros esta temporada (ante Liverpool y Aston Villa), entre todas las competiciones, y no caían en casa en Premier League desde el pasado mayo, ante el Bournemouth por 2-1.

El brasileño Matheus Cunha fue el autor del tanto de la victoria de los Red Devils, en el minuto 87, poco después de que el español Mikel Merino hubiera marcado para el Arsenal, en el 84, para empatar entonces a dos tantos un partido vibrante.