El líder Arsenal se recupera con una goleada en Leeds

El Arsenal volvió al camino del triunfo en la Premier League con un contundente 4-0 sobre el Leeds, este sábado en la 24ª jornada, poniendo así fin a una racha de tres partidos sin ganar en el campeonato inglés.

La derrota del pasado fin de semana ante el Manchester United en el Emirates Stadium había disparado las alarmas para unos Gunners que consiguen ahora un poco de tranquilidad, ampliando provisionalmente a siete puntos su margen sobre sus perseguidores más directos, Manchester City y Aston Villa (ambos igualados a 46 puntos), que el domingo juegan contra Tottenham y Brentford.

En Elland Road, donde pocos equipos han ganado esta temporada, el Arsenal logró su primer triunfo liguero de 2026, después de esa derrota anterior ante el United y los empates sin goles justo antes contra Liverpool y Tottenham.

Los últimos malos resultados habían resucitado los fantasmas en torno a un Arsenal con reputación de sufrir bajones en las rectas finales de las temporadas de la Premier, un torneo que no conquista desde 2004.

Antes de su partido de este sábado, el Arsenal tuvo el percance de la lesión de Bukayo Saka durante el calentamiento, pero fue el hombre que le reemplazó, Noni Madueke, el que puso a los suyos en la vía de la victoria.

El extremo inglés sirvió primero un centro perfecto a la cabeza del español Martín Zubimendi (27', 1-0) y luego provocó un gol en contra, de Karl Darlow, en un córner muy bien lanzado.

Madueke fue sustituido a la hora de juego por el brasileño Gabriel Martinelli, que fue igualmente decisivo, dando la asistencia para que anotara el sueco Viktor Gyökeres (69', 3-0).

Otro brasileño, Gabriel Jesús, que había entrado en lugar de Gyökeres, puso la cereza sobre el pastel (86', 4-0).

También este sábado, el Bournemouth (12º) se asentó en la zona templada de la tabla con una victoria 2-0 en el campo de un Wolverhampton cada vez más hundido (20º, colista), mientras que Brighton (13º) y Everton (8º) igualaron 1-1.