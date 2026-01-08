El líder Arsenal y Liverpool empatan sin goles en un duelo gris de la Premier League

El esperado espectáculo entre el líder Arsenal, irreconocible, y el vigente campeón Liverpool brilló por su ausencia este jueves en Londres, donde los Reds lograron llevarse un punto (0-0) que sabe a una pequeña victoria.

Las posiciones en la cima de la Premier League se mantuvieron inalteradas durante esta vigésima primera jornada, en la que todos los equipos del Top-4 empataron.

Arsenal sigue al frente con 49 puntos, seis más que sus perseguidores más cercanos, Manchester City y Aston Villa (43 pts), que empataron la víspera con Brighton (1-1) y Crystal Palace (0-0), respectivamente.

Liverpool, cuarto con 35 unidades, permanece a ocho puntos del podio y bajo la amenaza del Brentford, quinto con 33, que venció al Sunderland el miércoles y protagonizó un espectacular ascenso en la tabla.

Aun así, los Reds regresan del Emirates con un extra de confianza, ya que pocas veces esta temporada han logrado frustrar tanto a Arsenal.

El equipo de Arne Slot comenzó con un enfoque táctico defensivo, prudente y frustrante, antes de elevar su nivel y ritmo en la segunda mitad, frente a unos Gunners cuya potencia ofensiva se mostró limitada.

- Espectáculo intermitente -

El duelo en Londres comenzó bajo lluvia intensa y un viento helado, con dominio claro de los locales frente a un Liverpool bien replegado, que apenas pudo generar movimientos ofensivos.

La ausencia del francés Hugo Ekitiké, al igual que su competidor Alexander Isak, también lesionado, no explica por sí sola la apatía de un Arsenal que parecía más enfocado en defender que en atacar.

Pese a los destellos de Bukayo Saka y compañía, Liverpool tuvo la mejor ocasión de la primera parte en un contragolpe. El lateral derecho Conor Bradley arrancó con un desborde, su pase a Jeremy Frimpong fue interceptado, pero tras una confusión entre William Saliba y David Raya, recuperó el balón y remató al travesaño (27').

La primera mitad fue escasa en emociones, salvo para los aficionados congelados en las gradas. La segunda ofreció más intensidad, sobre todo porque Liverpool aceleró finalmente, aunque el espectáculo se mantuvo intermitente.

Hubo un empate en cuanto a penales reclamados: para Liverpool cuando el alemán Florian Wirtz fue detenido por Leandro Trossard (48'), y para Arsenal cuando Frimpong empujó a Gabriel Martinelli por la espalda (68'). Ninguno fue concedido.

El húngaro Dominik Szoboszlai, que marcó el único gol del partido ante los Gunners el pasado 31 de agosto en las primeras fechas de la temporada, no logró reproducir el magistral tiro libre que hizo vibrar a Anfield. Su primer intento pasó muy por encima del arco (62') y el segundo se acercó más (82').

Las primeras ocasiones de Arsenal en la segunda mitad solo llegaron en el tiempo de descuento: un cabezazo de los brasileños Gabriel Jesus y un disparo de Martinelli, ambos detenidos por Alisson (90+1'). Gabriel también tuvo una oportunidad en un córner, sin éxito (90+7').