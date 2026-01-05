El líder Barça arranca el año con victoria en el derbi

El FC Barcelona, líder destacado de LaLiga, arrancó el año 2026 con victoria 2-0 en un emocionante derbi contra el Espanyol, resultado que aumenta la presión sobre su perseguidor Real Madrid.

Con 49 puntos, los hombres entrenados por Hansi Flick aumentan provisionalmente a siete las unidades que los separan del Real Madrid (2º, 42 pts), que arrancará el año en el Bernabéu el domingo contra el Real Betis.

Pero para lograr su premio al término de un partido disputado y plagado de ocasiones, el Barça tuvo que emplearse a fondo en el RCDE Stadium.

Los goles no llegaron hasta la recta final, cuando dos asistencias de Fermín López fueron perfectamente aprovechadas por Dani Olmo (86') y Robert Lewandowski (90') para amarrar los tres puntos.

"Quizás no hemos hecho nuestro mejor partido, pero hemos sabido aprovechar las oportunidades. Estamos muy contentos por los tres puntos", declaró Fermín al difusor español Movistar +.

Hasta ese momento de brillantez del sector ofensivo, los héroes del partido de ambos equipos habían estado bajo palos.

El regreso del guardameta Joan García al estadio de su exequipo, tras un traspaso el pasado verano boreal que no sentó nada bien a la afición perica, era uno de los puntos calientes del encuentro.

La grada lo hizo notar, y algunos aficionados abuchearon a su exjugador, llegando a mostrar pancartas en las que el arquero era llamado "rata".

- "Hemos perdonado" -

Pero Joan García no se dejó intimidar y respondió con dos atajadas en el primer acto. Primero, resolviendo un cara a cara contra Roberto Fernández (20') y luego deteniendo un remate a corta distancia de Pere Milla (39'), un repertorio de paradones que amplió en la segunda mitad.

También brilló el serbio Dmitrovic, quien hasta los goles tardíos había mantenido al Espanyol en el partido con una gran atajada a Eric García (71').

Pero en la recta final del encuentro, Fermín agitó la varita en dos ocasiones para decantar la balanza: primero, en un contraataque con todos sus compañeros lanzados en carrera hacia el área rival, envió un balón suave a los pies de Olmo, que tuvo tiempo para pensar y ejecutar.

Su decisión de lanzar el balón por encima de Dmitrovic fue la correcta, y sirvió para abrir el marcador.

Apenas unos segundos después, Fermín se internó al área por banda derecha, avanzó pegado a la línea de fondo y envió un pase al área chica rematado por 'Lewy' para sentenciar (90').

En la otra portería, Joan García no celebró los tantos contra su exequipo.

La derrota es especialmente dura para el Espanyol (5º), no solo por el componente emocional del derbi, sino por las numerosas ocasiones de las que dispusieron los albiazules (5º), que sumaban 5 victorias consecutivas en LaLiga.

"Hemos perdonado. Las (ocasiones) que hemos tenido, si las hubiéramos metido, el resultado hubiera sido diferente", declaró el centrocampista Edu Expósito.