El líder Bayern de Múnich confirma su frenada con un empate en Hamburgo

Una semana después de sufrir ante el Augsburgo su primera derrota en esta Bundesliga, el Bayern de Múnich no pudo pasar del empate 2-2 en el campo del Hamburgo, un equipo que lucha por la permanencia, este sábado en la 20ª jornada.

Con 51 puntos, el Bayern brinda ahora una buena oportunidad al Borussia Dortmund (2º, 42) para aproximarse a seis unidades en la clasificación, en caso de victoria del equipo amarillo el domingo en el césped de su Westfalenstadion ante el colista Heidenheim.

El Dortmund ya había aprovechado el pasado fin de semana para reducir su desventaja de 11 a 8 puntos, con lo que reforzaría todavía más su ambición de reabrir una lucha por el título que hasta ahora parecía cerrada.

En el partido de este sábado, el Bayern se vio abajo en el marcador por un penal transformado por el portugués Fabio Vieira en el 34', pero el inglés Harry Kane (42') y el colombiano Luis Díaz (46') remontaron para los bávaros.

Kane suma así 22 dianas en esta Bundesliga y dobla al segundo de la tabla de máximos anotadores, Deniz Undav (Stuttgart, que lleva 11.

Pero lejos de asegurar su triunfo, el Bayern vio cómo el Hamburgo reaccionaba con el 2-2, que terminó siendo definitivo, por un gol del croata Luka Vuskovic en el 53'.

En la última media hora de partido, la presión del Bayern fue asfixiante pero no suficiente para conseguir el triunfo, disparando los nervios después de encadenar un segundo partido liguero sin triunfo.

Entre medias, eso sí, el Bayern ganó 2-1 en Eindhoven al PSV en la Liga de Campeones, donde pasó automáticamente a octavos de final en calidad de segundo clasificado de la fase regular, solo superado por el Arsenal inglés.