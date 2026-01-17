El líder Bayern de Múnich remonta y golea 5-1 en Leipzig

Después de empezar perdiendo, el Bayern de Múnich reaccionó de manera espectacular en la segunda mitad para terminar goleando 5-1 en su visita al RB Leipzig, uno de los grandes de Alemania, este sábado en el choque estelar de la 18ª jornada de la Bundesliga.

El partido se presentaba como uno de los más difíciles para el Bayern en lo que queda de liga alemana pero el gigante bávaro sacó el rodillo y dejó más que claro que su superioridad es abrumadora en el ámbito doméstico, donde el camino hacia un nuevo título queda cada vez más despejado.

Con 50 puntos, el Bayern mantiene a 11 puntos al segundo, el Borussia Dortmund, que poco antes había sufrido para ganar en el descuento por 3-2 al colista St Pauli.

El Leipzig, que había empezado tercero esta jornada, cae al cuarto lugar y queda ya a 18 puntos de su rival de este sábado.

El brasileño Rômulo había dado inicialmente emoción al pulso, adelantando al Leipzig en el minuto 20, y su equipo llegó al descanso con esa ventaja.

Pero en la segunda mitad, el Bayern despertó de su letargo y puso la maquinaria en funcionamiento.

Serge Gnabry igualó en el 50 y luego el inglés Harry Kane puso ya por delante a los visitantes en el 67, mientras el arquero Manuel Neuer frustraba una y otra vez a los atacantes del Leipzig.

En la recta final, el Bayern selló su manita con las dianas de Jonathan Tah (83'), Aleksandar Pavlovic (85') y Michael Olise (88').

La otra buena noticia para el Bayern fue el regreso a la competición de Jamal Musiala, seis meses después de su grave lesión durante el Mundial de Clubes.

En la tabla de goleadores de la Bundesliga, Kane acumula ya 21 dianas, mientras que Olise es ahora segundo, con 10, igualado por Deniz Undav (Stuttgart).